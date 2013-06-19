İzmir'de açığa alınan polis: Bu ben miyim? Hatırlamıyorum

Taksim’de başlayan ve kısa sürede tüm yurda yayılan Gezi Parkı eylemleri, polisin zaman zaman aşırıya kaçan müdahalelerine de sahne oldu. Tepki çeken görüntülerden biri de 2 Haziran günü İzmir Kordon’da 3 çevik kuvvet polisinin gençlere yönelik müdahalesiydi. Deniz kenarında oturan gençleri, coplayıp bir genç kızın saçını çeken polisler hakkında, görüntülerin yayınlamasından birkaç gün sonra soruşturma başlatılmıştı.



Açığa alındılar



Milliyet'ten Erdal Kılınç'ın haberine göre, kimlikleri kask numaralarından belirlenen polislerin orantısız güç kullanımına ilişkin soruşturmayı İzmir Valisi Mustafa Toprak’ın talebiyle şehre gelen Mülkiye ve Polis Başmüfettişleri yürüttü. Görüntülere yansıyan 3 polisin açığa alınmasına karar verilen soruşturma esnasında çevik kuvvet personellerinin ifadelerine başvuran müfettişlerlerle güvenlik güçleri arasında ilginç diyalogların yaşandığı öğrenildi.

‘Bu ben miyim?’



Müfettişler, ifade esnasında gazetelere ve televizyonlara yansıyan saç çekme görüntülerini göstererek, bu müdahaleyi yapan polis memuruna olayın nasıl geliştiğini sordular. Sahilde oturan genç kızın saçını çeken polis memurunun ise fotoğrafı görür görmez, “Bu ben miyim? O anı hatırlamıyorum” tepkisini verdiği belirtildi. İfade sırasında oldukça üzgün olduğunu ifade eden ve saç çekme eyleminden dolayı da pişman olduğu belirten polis memurunun, savunmasında da, “20 saat boyunca uykusuz, ayakta ve görev başındaydım. Bu yaşananları hatırlamıyorum bile” dediği öğrenildi.