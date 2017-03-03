İzmir’de 8 Mart’a tuhaf yasak

İzmir Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliklerinin yapılmasına izin vermedi. Valilik, etkinlikleri yasaklarken "Dünya Kadınlar Günü 8 Mart’ta. 5 Mart’ta etkinlik yapılamaz” gerekçesini sundu.

BirGün’de yer alan habere göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde İzmir’de 5 Mart Pazar günü yapılması planlanan etkinliklere Valilik onay vermedi.

OHAL’i gerekçe gösteren valilik, pazar günü Konak’taki Cumhuriyet Meydanı’nda toplanılarak Gündoğdu Meydanı’na yapılması planlanan etkinliğin yapılamayacağını açıkladı. OHAL kapsamında istenirse etkinlikleri iptal edebileceğini öne süren valilik, Dünya Kadınlar gününü tatil günü olduğu için 5 Mart’ta kutlamak isteyen kadınlara izin verilmeyeceğini açıkladı.

Gerekçede ayrıca il emniyet müdürlüğünden alınan bilgiler neticesinde kamu düzenini ve genel sağlığı bozacak olayların yaşanabileceği, "telafisi olmayan olaylar”ın ortaya çıkabileceği ileri sürüldü.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız imzasıyla verilen yanıtta şu ifadeler kullanıldı:

“İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiler neticesinde kamu düzeni, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiğinden gerçekleşmesi muhtemel istenmeyen ve telafisi olmayan olayların meydana gelmesini engellemek amacıyla 05.03.2017 Pazar günü ilimiz Konak ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndan toplanılarak Gündoğdu Meydanına yürümek suretiyle '8 Mart Kadınlar Günü' konulu yürüyüş ve açık hava toplantısı 8 Mart tarihinde olmaması da göz önünde bulundurularak Valiliğimizce izin verilmemiştir."