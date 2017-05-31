İzmir'de 7 şirkete 'FETÖ' operasyonu

İzmir'de inşaat tekstil, aydınlatma sektörlerinde faaliyet gösteren 7 şirketin ortakları ve yöneticilerine 'FETÖ'ye üyelik ve finans sağladıkları gerekçeleriyle operasyon düzenlendi.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, bu sabah saatlerinde İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. [İzmirde 7 şirkete FETÖ operasyonu]

Şüphelilerin adlarına ve şirketlerine ait tüm hesaplara, taşınır ve taşınmaz tüm mallarına el konduğu öğrenildi.