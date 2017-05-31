T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir'de 7 şirkete 'FETÖ' operasyonu

Şüphelilerin adlarına ve şirketlerine ait tüm hesaplara, taşınır ve taşınmaz tüm mallarına el konduğu öğrenildi

31 Mayıs 2017 20:19

İzmir'de inşaat tekstil, aydınlatma sektörlerinde faaliyet gösteren 7 şirketin ortakları ve yöneticilerine 'FETÖ'ye üyelik ve finans sağladıkları gerekçeleriyle operasyon düzenlendi.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, bu sabah saatlerinde İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında ByLock kullanıcısı olduğu da tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.  [İzmirde 7 şirkete FETÖ operasyonu]

Şüphelilerin adlarına ve şirketlerine ait tüm hesaplara, taşınır ve taşınmaz tüm mallarına el konduğu öğrenildi. 

ETİKETLER

operasyonİzmirFETÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24