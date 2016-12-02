"İzmir'de 6,5 büyüklüğünde deprem olacak" iddiasına yanıt

Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nden, İzmir Körfezi'ndeki sismik çalışmalar sonucu yeni fay zonları tespit edildiği, bu fayların da İzmir’de 6-6,5 büyüklüğüne varan depremler üreteceği iddiası üzerine açıklama yapıldı.

NTV'de yer alan habere göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Diri Fay Araştırma Ekibi tarafından yürütülen bilimsel çalışmaların özetini içeren açıklamada, İzmir ve çevresinde 1900 yılından 2016 yılının ekim ayına kadar, büyüklüğü 3,5-4 olan 101, 4-5 olan 38, 5-6 olan 15 deprem saptandığı belirtildi.

İzmir ve yakın çevresinin aletsel deprem aktivitesini gösteren sismotektonik verilere göre, orta büyüklükteki depremlerin önemli bir bölümünün karadaki faylar üzerinde yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Aletsel dönemde, İzmir iç ve dış körfezi içinde meydana gelen depremler ise 3-5 büyüklüğünde olmuştur. Bu nedenle, tarihsel ve aletsel kayıtlara göre İzmir Körfezi içinde yıkıcı deprem üretebilecek bir fay bulunmamaktadır." denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fayların uzunlukları ile üretebilecekleri deprem büyüklüğü arasında matematiksel yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu matematiksel yaklaşımlara göre, normal bir fayın 6 büyüklüğünde deprem üretebilmesi için en az 8 km uzunluğunda olması gerekmektedir. Basın ve yayın kuruluşlarında son günlerde İzmir Körfezi'nde yeni bulunduğu iddia edilen ve 3-4 kilometre uzunluğunda olan bu faylar yıkıcı deprem üretecek uzunlukta değildir."