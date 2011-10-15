-İzmir'de 507 kişiye polis koruması İZMİR (A.A) - 15.10.2011 - İzmir Emniyet Müdürlüğünün, aile içi şiddet gördükleri, ölüm tehdidi aldıkları gerekçesiyle başvuruda bulunan 507 kişiyi koruduğu bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, son dönemde kadına yönelik şiddet ve öldürme vakalarının artması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatıyla, ''can güvenliği bulunmadığı gerekçesiyle koruma talebinde bulunanlara'' ilişkin çalışma başlatıldı. Konuyla ilgili görevlendirilen İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, savcılık, ilçe emniyet müdürlükleri, asayiş şube gibi farklı birimlere yapılan başvurulara ilişkin koordinasyonu sağladı. İzmir'de halen can güvenliğinin çeşitli nedenlerle tehdit altında olduğu gerekçesiyle başvuruda bulunan 507 kişinin polis tarafından korunduğu belirtildi. Söz konusu kişilerin 314'ünün kadın, 193'ünün erkek olduğu, 196'sının aile içi şiddet, diğerlerinin husumet, iş anlaşmazlığı gibi nedenlerle başvuru yaptığı, korunanlar arasında çocukların da bulunduğu kaydedildi. Koruma altındakilerin, ikamet ettikleri bölgedeki ilçe emniyet müdürlüğü ve asayiş ekiplerinin sorumluluğuna verildiği bildirdi. Yetkililer, koruma talebinde bulunanların, başvuruları sırasında form doldurmaları gerektiğini, bu form doğrultusunda korumanın başladığını kaydetti.