İzmir’de 5 yıldızlı otelde yangın

İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir otelin konferans ve balo salonu olarak kullanılan bölümü, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile alevler, lobi ve otel bölümüne ulaşmadan söndürüldü.

Pamucak sahilindeki bir otelin konferans ve balo salonu olarak kullanılan bölümünde bugün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler salondaki sentetik kumaşlar, ahşap masalar nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Henüz turizm sezonunu açılmamış olması nedeniyle turist bulunmayan otelin çeşitli katlarında çalışan görevliler hızla tahliye edilirken, bir yandan da durum itfaiyeye bildirildi. Otele, Selçuk ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sekiz katlı otelden gökyüzüne kara dumanlar yükselirken, itfaiye ekipleri su sıkarak alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri, müdahale için oksijen tüpleriyle içeri girebildi. Alevler, yaklaşık 2 saatlik çaba sonucunda lobi ve otel bölümüne sıçramadan güçlükle söndürüldü.

Teknik ekip dışında fazla kimsenin olmaması nedeniyle yangının geç farkedildiği öne sürüldü. Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı da otele gelerek yetkililerden yangın hakkında bilgi aldı.