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Yaşam

İzmir'de 5 bin yıllık üzüm çekirdekleri bulundu

Yassıtepe Höyüğü’ndeki arkeolojik kazılar devam ediyor

10 Ekim 2016 21:12

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Yassıtepe Höyüğü’ndeki arkeolojik kazılarda Bornova Misket Üzümü’ne ait olduğu tahmin edilen 5 bin yıllık üzüm çekirdekleri bulundu.

Ege Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesinin desteğiyle yürütülen kazılarda, bugüne kadar Neolitik ve Erken Tunç dönemlerine ait envanter ve etütlük nitelikte 300’den fazla eser çıkarıldı. Bölgede devam eden kazılarda ünlü Bornova Misket Üzümü’ne ait olduğu tahmin edilen 5 bin yıllık üzüm çekirdekleri ve taneleri bulundu.

Kazı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zafer Derin, genellikle küp ve çömlek tipi kapların dibinde kuruyarak karbonlaşmış durumda buldukları üzüm çekirdekleri ve tanelerinin sadece Bornova’nın değil, İzmir’in en eski üzüm kalıntıları olabileceğini belirterek "Bölgede yaptığımız kazılarla Batı Anadolu kültür tarihine yeni bulgular kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

 Buluntular, düzenlenen törenle Bornova Belediyesi Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nde tanıtıldı.

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