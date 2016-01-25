İzmir'in köyündeki 49 yıllığına kiralanan arazide rüzgar enerjisi santrali için 1200 çam ağacı kesildi

İzmir'in Urla ilçesindeki Ovacık Köyü'ndeki araziyi Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) 49 yıllığına kiralayan AKP Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu (DHK) üyesi Ethem Sancak’ın kardeşi Haydar Sancak’ın başkanı olduğu Hassas Teknik Elektrik şirketi tarafından altı tane rüzgar türbini dikmek için şu ana kadar bin 200 ağaç kesilmesi üzerine köylülerin nöbet başlattığı bildirildi.

"Kirli ve kanlı para"

DHA'nın haberine göre CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, ormanda nöbet tutan köylüleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ziyaret ederek, kesilen ağaçları yerinde gördü ve bilgi aldı. Katliama dur demek için direnen köylülere teşekkür eden Atila Sertel, “Bu ülkede insan hakları gasp ediliyor, hukuk çiğneniyor, çevre talan ediliyor. Birtakım yerlerden, sürekli kirli ve kanlı para akıyor. İktidara yakın kesimler de bu kirli ve kanlı paradan keselerini doldurmaya çalışıyor. Para her şey değil ama doğa her şey. Çok paranız olabilir ama içecek suyunuz olmaz. Çevreye, doğaya sahip çıkan ve direnen Ovacık köylülerine teşekkür ediyorum.” dedi.

"1300’e yakın çam ağacını kestiler"

Ovacık Köyü Muhtarı Veysel Erköse de destek ziyareti sebebiyle CHP Milletvekili Sertel’e teşekkür ederek, şu bilgileri verdi: “Geçen salı geldiler ve bin 300’e yakın çam ağacını kestiler. Ağaç kesiminin süreceği ve 5–6 bin ağacın kesileceği ifade ediliyor. RES’lerin kamu yararına olduğu belirtilerek kesiliyor bu ağaçlar ama ormanlar kimin yararına? Üstelik burası doğal sit alanı. Burayı enerji çöplüğüne çevirmeye çalışıyorlar. Projenin iptalini istiyoruz. Bilirkişi raporları da bu bölgede bir rüzgar santrali kurulursa çevredeki tüm bitki örtüsünün ciddi zarar göreceğini söylüyor.”

2014 yılında termik santral yapımı için Yırca Köyü'nde kesilen 6 bin ağacı ve köylülerin mücadelesini kameraya alan belgeselci Kazım Kızıl'ın hazırladığı video için tıklayabilirsiniz.