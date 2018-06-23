İzmir'de 4 kişiye Cumhurbaşkanı'na hakaret gözaltısı

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'nin mitingi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret etttikleri öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, geçen 21 Haziran\'da, seçim çalışmaları kapsamında İzmir\'in Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı\'nda bir miting yaptı. Miting öncesinde, bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine tezahürat yaptıkları görüntüler sosyal medyada yer aldı. Bu görüntüler üzerine harekete geçen polis, önce bu tezahüratın yapıldığı eğlence mekanını tespit etti. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alınarak, haklarında yasal işlemlere başlandı.