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İzmir'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR Körfezi'nde Richter ölçeğine 3

24 Şubat 2018 13:28

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR Körfezi\'nde Richter ölçeğine 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Foça ilçesinde hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü\'nün merkez üssü İzmir Körfezi olarak saptadığı deprem, bugün saat 05.16\'da meydana geldi. Yerin 12.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Foça\'da hissedildi. Bu depremin ardından İzmir Körfezi\'nde saat 06.08\'de 2.7, saat 06.12\'de 3.2 büyüklüğünde iki sarsıntı daha oldu.

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