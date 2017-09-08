İzmir'de 3 yeni stadın temelini Başbakan Yıldırım atıyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)- TAMAMLANDIĞI zaman İzmir\'deki tesis sorununu kökünden çözecek 3 yeni stadın temelleri, yarın Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılacak.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıl dönümü olan 9 Eylül\'de bir dizi önemli projenin açılışını gerçekleştirecek olan Başbakan Yıldırım, saat 10.30\'da Buca İnkılap İZBAN İstasyonu\'na kurulacak sahneden, Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarının inşa edileceği arazilere canlı bağlantı yapacak. Törende İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Milletvekilleri Hamza Dağ, Kerem Ali Sürekli ve Mahmut Atilla Kaya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, Karşıyaka, Göztepe, Altay yöneticileri ile İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı yönetimi de Yıldırım\'ın yanında hazır bulunacak.

Başbakan Yıldırım, 3 stadın temelini aynı anda atarken, taraftarlar ve yöneticiler de stat arazilerinde töreni takip edecek. Kentte 2014\'te maçlara kapatılıp 2015\'te yıkılan Alcancak Stadı\'nın 28 Nisan\'da yapılan yenileme ihalesini 54 milyon 880 bin TL karşılığında kazanan alan Metro İnşaat ile Göztepe Stadı\'nın 14 Haziran\'daki ihalesini 218 milyon 900 bin, Karşıyaka Stadı\'nın 15 Haziran\'daki ikmal ihalesini ise 62 milyon TL bedelle alan REC Uluslararası İnşaat, arazilere iş makinelerini sokarak temel atma töreni için hazırlık yaptı. İmar itirazları sonrası revize edilen projesi 15 bin 670 seyirci kapasiteli olan Karşıyaka Stadı ile 15 bin kapasiteli Alsancak Stadı\'nın 550\'şer, 20 bin 35 kapasiteye sahip Göztepe Stadı\'nın 700 günde bitirilmesi planlanıyor.

YILLAR SÜREN RÜYA

Türkiye\'nin pek çok kenti birbirinden modern statlara kavuşurken İzmir\'e yapılacak yeni statlar, yıllardır taraftarların hayalini süslüyor. Ülkemizin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı kapsamında Karşıyaka Örnekköy\'e 40 bin kişilik stat yapma projesi gündeme geldi. Şampiyona 1 oy farkla Fransa\'ya kaptırılınca anfi stat olarak projelendirilen tesisin inşaatı iptal edildi. Kentin kuzeyi ve güneyine birer stat yapma hedefi, belediyelerin seçim programlarına girdi. Dönemin spor bakanları Suat Kılıç ve Akif Çağatay Kılıç, farklı dönemlerde stat arazilerini gezdi. Karşıyaka\'nın kentin kuzeyinde Mavişehir ve Çiğli\'de önerdiği stat arazileri kabul görmedi. Kentin güneyi için Uzundere, Buca, Menderes gibi araziler değerlendirildi.

2012-13 sezonunda Karşıyaka İlçe ve Göztepe Gürsel Aksel Stadı\'nın yerine 15\'er bin kişilik ikiz stat yapma projesi ortaya atıldı. Bu statlar için 28 ve 29 Ocak 2014\'te yapılan ihaleler, Büyükşehir Belediyesi\'nin, arazilerde mülkiyet sorunu çözülüp tapu birleşimi yapılmadan ihaleye çıkıldığı gerekçesiyle açtığı dava üzerine iptal edildi. Danıştay sürecinde sözleşmeleri feshedilip, yeniden ihaleye çıkılması kararlaştırıldı. Bu süreçte tarihi Alsancak Stadı da 2014\'te kapatılıp 1 yıl sonra yıkıldı. Kendi kullanımlarında olacak yeni statlarını bekleyen İzmir kulüpleri Karşıyaka, Altay ve Göztepe, maçlarını 46 yıllık Atatürk Stadı ile Bornova Belediyesi\'nin Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yaptırdığı 10 bin kapasiteli Bornova Stadı\'nda oynuyor.