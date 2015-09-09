İzmir’de 3 HDP binasına saldırı

Türkiye’de Dağlıca ve Iğdır'da meydana gelen olaylarda şehit haberleri üzerine sokağa çıkan bazı gruplar HDP'nin İzmir'deki il örgütü, Bornova ve Menderes ilçe örgütü binalarına saldırdı.

Bugün'de yer alan habere göre, İzmir’de meydana gelen saldırılarda Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü binası, Bornova İlçe Örgütü ve Menderes İlçe Örgütlerinde maddi hasar meydana geldi. Gece saat 23.30 sıralarında Bornova ilçesinde Kazım Karabekir Caddesi’nde bulunan HDP Bornova İlçe Örgütü’ne saldıran bir grup camları kırarak HDP tabelasına zarar verdi.

Olay üzerine gelen polis ekipleri grubu dağıtarak olayların büyümesini engelledi. Öte yandan akşam saatlerinde Menderes İlçe Örgütü’ne de saldıran kimliği belirsiz şahıslar burada da HDP tabelalarını indirip camlarını kırdı.

Meydana gelen olaylarda can kaybı yaşanmazken bazı vatandaşlar hafif yararlandı.