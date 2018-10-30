İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı (3)

İZMİR\'DE CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI MFÖ KONSERİLE SON BULDU

İzmir\'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gündoğdu Meydanı\'nda binlerce İzmirlinin katıldığı MFÖ konseriyle son buldu. Konser öncesi sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu İstanbul Erkek Lisesi\'ndeki 29 Ekim töreninde İzmir Marşı okuyan öğrencilere tokat atan okul müdürünü de lanetledi.

İzmir\'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gündoğdu Meydanı\'nda akşam da devam etti. Konak Pier\'de toplanan binlerce İzmirli 350 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı\'nı marşlar söyleyerek Gündoğdu Meydanı\'na kadar taşıdı. 350 metrelik Türk Bayrağı\'nı taşıyan kalabalık Gündoğdu Meydanı\'nda alkışlarla karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen MFÖ konseri öncesi sahneye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu yaptığı konuşmada, \"Tüm vatandaşlarımızın ve İzmirlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın kutluyorum. Ayrıca İstanbul Erkek Lisesi\'ndeki 29 Ekim töreninde İzmir Marşı okuyan öğrencilere tokat atan okul müdürünü de İzmir adına, ülkem adına, Atatürk devrimleri adına şiddetle lanetliyorum. Böyle öğretmenler ülkemize layık değildir\" dedi.

Kutlamalar, Aziz Kocaoğlu\'nun konuşmasının ardından İzmir Körfezi\'nde yapılan flyboard ve havai fişek gösterisiyle devam etti. Son olarak Gündoğdu Meydanı\'nda sahne alan MFÖ\'nün şarkılarına eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşayan İzmirliler konserin ardından dağıldı.

Mehmet GÜNEY - Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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