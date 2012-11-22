İzmir'de 2500 yıllık kadın heykeli sur duvarından çıktı!

İzmir'deki Metropolis Antik Kenti kazılarında 2500 yıllık bir kadın heykeli bulundu. Heykelin çıkarıldığı yer ilginç. Dönemin kadın yöneticilerinden birine ait olduğu sanılan heykel 1000 yıl önce inşa edilen kale duvarında taş olarak kullanılmış.

2500 yıllık bu heykel kale duvarının içinden çıktı.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları 22 yıldır devam ediyor. 2012 yılı kazılarında bulunan eserlerden biri de dönemin kadın yöneticilerine ait olduğu sanılan bu kadın heykeliydi.

Heykel Meclis binasının ortasından geçen 1000 yıllık sur duvarının içinde bulundu. Surun iki tarafından da görülebiliyordu.

Kale duvarının yapı taşı olarak kullanılan tarihi kalıntı, kazı ekibi tarafından gün yüzüne çıkarıldı.

2500 yıllık heykel İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek.