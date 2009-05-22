İzmir'de 22 kişi yemekten zehirlendi

İzmir’in Narlıdere ilçesinde yaşlı bakım ve huzur evinde yedikleri yemekten zehirlenen 22 kişi, hastanelere kaldırıldı. Zehirlenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Bugün, akşam saatlerinde Limareis Caddesi üzerindeki bir yaşlı bakım ve huzur evindeki (Ümit Yaşlı Bakım ve Huzurevi) 22 kişi, yedikleri akşam yemeğinden sonra rahatsızlandı. Ateş, kusma ve bulantı şikayetleri görülen Ali Albay (59), Mavişe Arabacı (69), Huriye Mutaf (72), Zeynep Nalbantoğlu (73), Nefife Beller (54), Zuhal Türk (76) ve Bahar Keser (33) 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Nefise Erol (88), Melike Özlem Muslular (30), Fatma İncekara (97) ile Mehmet Ali Özcan (58) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Bedriye Soğan (69), Kamil Biçer (86), Şafak Hedef (61), Nazmiye Ertürk (90), Şuha Gültekin (56), Hidayet Pembe (82), Kemali Terzioğlu (75), Yılmaz Aydınoğlu, Nesibe Koç, Musaf Arabacı (36) ve Zöhre Zuhal Törk ise İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Gıda zehirlenmesi teşhisi konulan yaşlılara serum tedavisi uygulanırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yemekten alınan numuneler analiz için labaratuara götürüldü. (DHA)

