İzmir'de 2 yıllık cinayeti DNA testi çözdü

İzmir'de, yaşlı bir kadınının boğularak altınlarının gasbedilmesi olayı, 2 yıl sonra DNA testiyle aydınlatıldı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Aziziye Mahallesi 954 Sokak'taki evde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Zeynep Toksoy, 10 Eylül 2007'de yastıkla boğuldu ve evden 2 altın bilezik, 1 kolye, 1 çift küpe, 2 çeyrek ve 1 yarım Cumhuriyet altını çalındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, olayın meydana geldiği apartmanda oturanların ifadelerine başvurdu.



Apartman sakinleri ile yapılan görüşmelerde, Zeynep Toksoy'un öldürülmeden bir süre önce, alt kattaki evde ailesiyle oturan 18 yaşındaki S.S'nin 30 TL'sini çaldığını iddia ettiği, bu nedenle Toksoy ile S.S'nin ailesi arasında tartışma yaşandığı öğrenildi.



Polisin görüştüğü S.S. ve aile fertleri, cinayetle ilgilerinin olmadığını söyledi.



Öldürülen Zeynep Toksoy'un cesedine yapılan otopside el tırnaklarının arasında başka birine ait deri parçası bulunduğunu göz önünde bulunduran cinayet ekipleri, S.S. ve aynı evde kalan 9 aile ferdinin DNA testini yaptırdı.



Yapılan karşılaştırmada, Toksoy'un tırnaklarının arasındaki deri parçalarının DNA'sı ile S.S'nin DNA'sının birbirini tuttuğu ortaya çıktı.



Bu gelişme üzerine polis, S.S'yi dün gözaltına aldı. Sorgulanan S.S'nin, Toksoy'u öldürmediğini söylediği öğrenildi.



Hakkında düzenlenen dosya ile adliyeye sevk edilen S.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

