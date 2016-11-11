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Sağlık

İzmir’de 2 hastanede 100 kişi yemekten zehirlendi!

Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı, yemek şirketlerinin özelleştirilmesinden sonra benzer olayların arttığını belirtti

11 Kasım 2016 03:30

İzmir'de, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 100'den fazla hasta, hasta yakını ve personel yedikleri yemekten zehirlendi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Aynı yemek şirketinden gelen yemekleri yiyen hasta, hasta yakını ve hastane personeli yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Aynı hastane ve çevredeki hastanelere kaldırılan yüzden fazla kişi tedavi altına alındı.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlenen kişilerin yemekte kadınbudu köfte, ıspanak ve yoğurt yedikleri öğrenildi. Hastane de tedavi gören kayınpederi ile kayınvalidesi zehirleme bir hasta yakını, “Yedikleri yemekten zehirlenmiş. Şu an tedavileri devam ediyor” dedi. Bir başka yakını da “Hastane personeli, hastalar ve hasta yakınları yemekten zehirlenmiş. 15.00 ile 21.00 arasında çalışan tüm personel zehirlenmiş” şeklinde konuştu.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne gelen Türk Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Ahmet Doğruyol’ da yetkililerden bilgi alırken, yemek şirketlerinin özelleştirilmesinden sonra buna benzer olayların sıkça yaşandığını belirtti. Doğruyol, “Şuan bu hastanede 40’tan hasta ve hasta yakını zehirlenmiş. Bunlara personeli de eklersek sayı artıyor. Bozyaka Hastanesi’nde de zehirlenenler var” şeklinde konuştu.

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