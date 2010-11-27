-İZMİR'DE 2 AYRI TRAFİK KAZASINDA 5 ÖLÜ İZMİR (A.A)- 27.11.2010 - İzmir'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Konak'tan Karşıyaka istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 35 KJV 58 plakalı otomobil, Naldöken mevkisinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sebebiyle yol kenarındaki beton bariyere çarpıp, karşı şeride geçti. Karşı istikametteki bariyerlere de çarpan araç daha sonra takla attı. Araçta bulunan Atalay Alabay (22), Emre Alabay (21) ve sürücü olay yerinde öldü. -TIRA ÇARPTI- Ankara Caddesi Özkanlar mevkisinde Bornova'dan Konak istikametine giden Selçuk Duran'ın (30) kullandığı 45 UA 2406 plakalı motosiklet, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucunda, önce Eray Çiçek'in (27) kullandığı 34 VM 0248 plakalı tıra, ardından da Musa Özmen'in (30) kullandığı 35 NEC 52 plakalı kamyona çarptı. Kazada motosiklette bulunan Ferhat Tık (26) olay yerinde, ağır yaralı olarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan sürücü Duran ise hastanede öldü. -MANİSA'DA 6 YARALI- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında da 6 kişi yaralandı. Koşukırı mevkisinde Sevcan Güvenli'nin (21) kullandığı 45 TK 645 plakalı minibüs, Yenihal Camii karşısında yol kenarında park halinde bulunan Mesut Tuncer'e (45) ait 45 PP 971 plakalı kamyona çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü Güvenli ile araçta bulunan Begüm Özbek (10), Cansel Yağmur Pisi (15), Necmiye Özbek (35), Betül Özbek (16) ve Gülşen Güvenli (34) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.