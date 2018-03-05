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İzmir'de 2 ayda 318 bin TL'lik sahte banknot ele geçirildi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de, sahte para basarak, piyasaya sürmek isteyen kişilere yönelik son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 318 bin TL'lik sahte banknot ele geçirildi

05 Mart 2018 15:44

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de, sahte para basarak, piyasaya sürmek isteyen kişilere yönelik son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda, yaklaşık 318 bin TL\'lik sahte banknot ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son zamanlarda piyasaya sahte para sürenlerin artması üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen iş yerine düzenlenen baskında 100, 50 ve 20 TL’lik olmak üzere toplam 37 bin 550 TL\'lik sahte banknot ele geçirildi. İş yerinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. tutuklandı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, 1 kişinin daha aranmasına devam edildiği belirtildi.
Öte yandan ekiplerin son 2 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda 318 bin TL\'lik sahte banknot ele geçirildiği bildirildi.

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