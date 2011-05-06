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İZMİR'DE 14 KİŞİ SERBEST İZMİR (A.A)

06 Mayıs 2011 01:47

-İZMİR'DE 14 KİŞİ SERBEST İZMİR (A.A) - 05.05.2011 - Özel yetkili cumhuriyet savcılarının talimatıyla mali büro ekiplerince İzmir Büyükşehir Belediyesinde yapılan arama sonrasında gözaltına alınan 34 zanlıdan 20'si savcılıktaki sorgulamalarının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi. İzmir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye getirilen 34 zanlının savcılıktaki sorgulaması sona erdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri P.Ş.G.'nin de aralarında bulunduğu 20 zanlı tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Eski genel sekreter E.H'nin de aralarında yer aldığı 14 zanlı serbest bırakıldı. Bu arada İzmir Adliyesi'ne gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu, serbest bırakılan belediye çalışanları ve yakınlarının sevinçlerini paylaştı. Gazetecilere, ''Yargı sürecini sükunetle bekleyeceğiz, takip edeceğiz'' diyen Kocaoğlu, daha sonra adliye binasına girdi.

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