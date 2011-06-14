İzmir'de 11 ilçe 'sorguda'

T24- 2009’da İzmir’de büyükşehir ile 30 ilçeden 28’inin belediye başkanlığını kazanan CHP’de gözler genel seçimde hayal kırıklığı yaşanan 11 ilçeye döndü. CHP oyları artırsa da AK Parti’nin yükselişini yakalayamadı.

Dilek Gappı'nın Milliyet'te yayımlanan (14 Haziran 2011) haberi şöyle:

CHP İzmir’de yerel seçimlerde fark yaratarak kazandığı ancak bu seçimde Ak Parti’nin güçlendiği 11 ilçeyi sorguluyor. 12 Haziran Genel Seçimleri’nin ardından CHP İzmir örgütünde sonuçların muhasebesi yapılmaya başlandı. Bergama, Menemen, Bayraklı, Buca, Kemalpaşa, Karabağlar, Gaziemir, Torbalı, Tire, Ödemiş ve Kiraz ilçelerinde Ak Parti 2009 yerel seçimlerine göre önemli güç elde etti, birinci parti oldu. Bu ilçelere yüzölçümü açısından bakıldığında, İzmir’in yaklaşık yarısına denk geliyor. Ak Parti bu ilçeler arasında en büyük farkı Kemalpaşa, Bergama ve Tire’de sağladı.

Rapor istendi

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, yerel değil genel seçim yapıldığını bu nedenle açıklama yapmayacağını belirtti. CHP İl Başkanlığı ise genel seçimlerde gücünü Ak Partiye kaptıran CHP’li belediye başkanları ve ilçe başkanlarından, ilçelerinde farkın nasıl azaldığının analizini istendi.

CHP İl Başkanı Tacettin Bayır, gelişmeleri masaya yatıracaklarını belirtirken, sonuçların 2009 yerel seçimlerinden değil, 2009 İl Genel Meclisi seçim sonuçlarından farklı oldğunu çünkü özellikle kırsalda başka kriterlerin devreye girdiğini söyledi.

‘Özellikle çalışılmadı’

Yaşanılan hayal kırıklığına CHP olarak seçim öncesi İzmir’de çıtayı yüksek tutmalarının yol açtığını öne süren Bayır, ancak bazı ilçe başkanlarının seçimde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde duruş sergilediklerini tespit ettiklerini söyledi. Seçim öncesi beyaz bir sayfa açmak adına tüm ilçe başkanlarına şans vermek istediklerini vurgulayan Bayır, “Örgüte sadakatsizlik tespit ettiğimiz ilçe başkanlarıyla ilgili olarak parti tüzüğüne uygun şekilde gereğini yapacağız” dedi. CHP’li ilçe başkanları ise, genel seçimlerin yerel seçim sonuçlarıyla kıyaslanmaması gerektiğine işaret ederek, yerelde aday profilinin ön plana çıktığını öne sürdü. İzmir’de her iki seçim bölgesinde de en az 8’er aday çıkartmayı öngören CHP: 1. Bölge’de 6, 2. Bölge’de 7 aday çıkarırken, ne parti örgütü, ne genel merkez ne de seçilen adaylar bu sonuca sevinemedi. İzmir’de 11 ilçede Ak Parti oylarında yüksek artış sağlasa da, aynı ilçelerde CHP’nin de oyunu arttırdığı unutulmaması gerekirken, sözkonusu sonuçların, önümüzdeki yerel seçimler öncesi, önemli bir uyarı olarak görülmesi gerekiyor.