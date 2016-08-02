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İzmir’de 1000 kişi gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürü, 233 kişinin tutuklandığını söyledi

02 Ağustos 2016 19:47

İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana İzmir’de il merkezinde 701, ilçelerde 299 olmak üzere gözaltına alınanların sayısının 1000’i bulduğunu açıkladı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan operasyonlar, gözaltılar ve tutuklamalar konusunda bilgi veren İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, gözaltına alınanlardan 233 kişinin tutuklandığını söyledi. Uzunkaya, tutuklamaların 84’ünün ilçelerde, 149’unun da il merkezinde olduğunu, halen 385 kişinin de gözaltında bulunduğunu belirtti.

İzmir Emniyet Müdürü Uzunkaya, “FETÖ/PDY” yapılanmasına yönelik mücadelenin süreceğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye’nin parçalanması projesini atlattık. Ama bu bizim rehavete düşmemize yol açmamalı. Dünden çok daha da duyarlı, gelecekte de çok dikkatli olmamız lazım. Bu atmosferin beraberinde getirdiği birleşme, kazanımlarımızı koruma anlamında gösterilen bu özveri, fedakarlık aynı duyarlılıkla sürdürülmesi halinde inanıyorum ki ülke olarak 15 Temmuz’dan çok daha ilerilerde olacağız."

 

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