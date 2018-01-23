T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İzmir'de 10 yaşındaki Ceylin'i öldüren komşusu hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan Ceylin'in cesedi iki gün sonra komşusunun evinde bulunmuştu

23 Ocak 2018 20:32

İzmir'in Ödemiş ilçesinde evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan ve iki gün sonra karşı apartmanda oturan komşuları tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in katil zanlıları hakkında ağırlaştırılmış müebbet istendi.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Ödemiş'te kaybolduktan sonra dedesinin karşı komşusunun evinde cesedi bulunan Ceylin Atik'in öldürülmesine ilişkin soruşturmanın tamamlandığını belirtti.

Tekin, Atik'in öldürülmesine ilişkin sorumlu olduğu iddiasıyla 3 kişi hakkında dava açıldığını, şüpheliler Ş.T. ve S.T. hakkında "Çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiğini kaydetti.

R.Ö. hakkında ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildiğini ifade eden Başsavcı Tekin, şüpheliler Ş.T. ve S.T'nin önceki tarihlerde ölen iki çocuğuyla ilgili de başlatılan soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Olay

Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolmasının ardından ailesinin kayıp müracaatı yaptığı 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran'da karşı komşularının evinde öldürülmüş halde bulunmuştu.

Ceyin’i arama çalışmaları devam ederken dedesinin cep telefonun 'Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz' yazılı bir mesaj gelmişti.

Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında Ceylin’in cesedinin evin sahibi S.T, ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği bildirilen karısı Ş.T. ile kadının üvey annesi R.Ö. gözaltına alınmıştı.

Zanlı 3 kişi, 14 Haziran'da tutuklanmıştı.

 

ETİKETLER

Ceylin Atikizmirödemişyaşamiddianameağırlaştırılmış müebbet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24