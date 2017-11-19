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Spor

İzmir voleybolu Demirer'e ağlıyor

İZMİR, (DHA) - İZMİRLİ veteran voleybolcu Tolga Demirer'in dün 2017 Manisa Veteran Voleybol 1'inci Atatürk Ege Kupası'nda çıktığı maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, spor camiasında büyük üzüntü yarattı

19 Kasım 2017 16:13

İZMİR, (DHA) - İZMİRLİ veteran voleybolcu Tolga Demirer\'in dün 2017 Manisa Veteran Voleybol 1\'inci Atatürk Ege Kupası\'nda çıktığı maçta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi, spor camiasında büyük üzüntü yarattı. Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu\'nda İzmir Kartallarspor ile İstanbul Haydarpaşa takımları arasından oynanan maçın ikinci setinde İzmir ekibinin 1 numaralı oyuncusu 49 yaşındaki Tolga Demirer, bir anda yere yığıldı. Oyun durdurularak sahaya hemen sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin salonda yaptığı ilk müdahalenin ardından Demirer kalp krizi şüphesiyle Manisa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılsa da kurtarılamadı.
İlk belirlemede aort damarının yırtıldığı öğrenilen Tolga Demirer\'in cenazesi daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Turnuva, talihsiz olayın ardından iptal edildi. Daha önce sporcu olarak formasını da giydiği Bornova Anadolu Lisesi Spor Kulübü\'nde (BAL Spor) voleybol şube başkanı da olan Demirer\'in cenazesi, yarın Alsancak Hocazade Camisi\'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağ verilecek. İzmirli tanınmış inşaatçı Murat Demirer\'in de oğlu olan Tolga Demirer, evli ve 1 erkek çocuk babasıydı.

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