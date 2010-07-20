-İZMİR, VETERAN ATLETLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK İZMİR (A.A) - 20.07.2010 - İzmir, 2014'de düzenlenecek Avrupa Veteranlar Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Yapılan yazılı açıklamaya göre, Macaristan'da düzenlenen genel kuruldaki oylamada, İspanya'nın Zaragoza kentiyle yarışan İzmir'in şampiyonaya ev sahipliği yapması kararlaştırıldı. Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, şampiyonanın İzmir'de düzenlenmesinin, kent için önemli bir atak olduğunu belirtti. Macaristan'da, İzmir ve Türkiye adına başarılı bir tanıtım yapıldığını bildiren Tartan, ''Bizimki çorbada tuz. Asıl başarı sporcular, teknik heyet ve federasyon temsilcilerinin. Kentimize hayırlı olsun. Bu tür başarılı organizasyonlarla şehrimiz kazanacak. İzmir'in hem tanıtım hem de ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlanacak. Her şey İzmir için'' ifadelerini kullandı. İzmir Masterler Atletizm Kulübü Başkanı Yavuz Tunç ise 10 gün sürecek organizasyon kapsamında İzmir'e 9 bin kişinin geleceğini, kentin ekonomik anlamda kazanım elde edeceğini bildirdi. Avrupa Veteranlar Atletizm Şampiyonası'nın, UNIVERSIADE'den sonra düzenlenen en büyük şampiyona olacağına dikkati çeken Tunç, şunları kaydetti: ''Bizimle beraber aday olan İspanya'nın Zaragoza kenti vardı. Kendimizi daha şanslı görüyorduk. Düşündüğümüz gibi de oldu ve kazanan taraf biz olduk. Macaristan'da, Avrupa Veteranlar Atletizm Şampiyonası boyunca tanıtım standı kurduk ve burada hazırladığımız tanıtıcı materyaller ile kentimizi çok iyi tanıttık. Türk Gecesi düzenledik. Genel Kurulda toplam 50 ülkeden gelen 150'ye yakın delegeye tanıtım sunumu yaptık. Tüm bu başarılı girişimlerin ardından İzmir, 2014 yılında bu şampiyonayı düzenleyecek şehir olma hakkını elde etti.'' 2014 yılında gerçekleşecek şampiyonanın, İzmir'in tanıtımı ile ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı, etkinliğin İzmir ekonomisine 10 milyon avro üzerinde katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.