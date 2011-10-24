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İzmir ve Manisa'dan 134 kişilik sağlık ve arama

24 Ekim 2011 05:16

-İzmir ve Manisa'dan 134 kişilik sağlık ve arama-kurtarma ekibi İZMİR (A.A) - 24.10.2011 - İzmir ve Manisa'dan 134 kişilik sağlık ve arama-kurtarma ekibi uçakla Van'a hareket etti. İzmir Valiliği'nin koordinasyonu ile yapılan çalışma sonrası Van'daki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere çeşitli kurum ve kuruşlarda görevli ekiplerle irtibat sağlandı.  Bunun üzerine İzmir ve Manisa'daki sivil savunma, afet ve acil durum müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü gibi kurumlar ile gönüllü kuruluşlardan oluşan 134 personel, beraberlerindeki 6 arama-kurtarma köpeğiyle birlikte İzmir Atatürk Hava Limanı'na geldi.  Arama-kurtarma ekipleri, THY tarafından tahsis edilen uçakla saat 01.00'de Van'a hareket etti.  Öte yandan Van'daki yakınlarından haber alamayan ve deprem bölgesine gitmek isteyen 6 kişi de, İzmir Valiliği'nin izniyle aynı uçakla Van'a gitti. 

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