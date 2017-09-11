İzmir ve Aydın'da 96 mülteci yakalandı

İzmir'in Dikili ile Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, çoğunluğu Suriyeli 96 mülteci yakalandı.
Dün saat 07.45 sıralarında İzmir'in Dikili ilçesi önlerinde bir grup mültecinin denize açıldığı ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçti.
Mültecilerin bulunduğu lastik bot, ekipler tarafından durduruldu. Bottaki Suriye uyruklu, 12'si erkek, 10'u kadın, 18'i çocuk, 40 kişi, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya çıkarıldı.
Dün saat 04.50 sıralarında ise Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar açıklarında mültecileri taşıyan bot tespit edildi.
Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan bottaki 51'i Suriye, 3'ü Afganistan, 1'i İran, 1'i Alman uyruklu toplam 56 mülteci yakalandı. mülteci sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.
Her iki operasyonda yakalanan mülteci, işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüklerine teslim edildi.