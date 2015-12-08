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İzmir Valisi, önceki yıl Gezi'yi anan Menemen Belediye Başkanı'nın konuşmasını yasakladı!

“Yönetmelikte konuşmamızı engelleyecek bir düzenleme yok”

08 Aralık 2015 10:38

85 yıl önce şehit edilen Asteğmen Kubilay ve arkadaşları için 23 Aralık’ta yapılacak anma töreninde başkan Şahin’in konuşma yapması valilik tarafından yasaklandı.

Cumhuriyet’ten Yusuf Özkan’ın haberine göre, 85 yıl önce şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşlarının her 23 Aralık’ta Menemen’de yapılan anma töreninde ilk kez Menemen Belediye Başkanı’nın konuşma yapması yasaklandı. Yaklaşık 50 yıldır Menemen halkını temsilen başkanların söz aldığını, kendisinin de son 16 yıldır “laiklik” vurgulu ve ‘yolsuzluk’ karşıtı konuşmalar yaptığını anımsatan Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, “Sanırım konuşmalarımı ideolojik bulmuşlar. Olayın kendisi ideolojik zaten” dedi.

Kaymakamlığın uygun görmesine karşın yasaklamanın valilik tarafından yapıldığı öğrenildi. Şahin, hiçbir iktidar temsilcisinin katılmadığı geçen yılki törende, Gezi’de yaşamını yitiren gençleri anmış, ‘yolsuzluklara’ tepki göstermişti.

Komisyonun ilk belirlediği programda adının yer almasına karşın onay için gittiği valilikte çıkarıldığını bildiren Şahin, “Benim bildiğim 50 yıldan bu yana belediye başkanı Menemen halkını temsilen konuşuyor. Ben de 16 yıldır konuşuyorum. Yasağın gerekçesini ise 2012’de çıkarılan bayram ve anma törenleriyle ilgili yönetmeliğin 8. maddesine dayandırmışlar. Bu yönetmelikte konuşmamızı engelleyecek bir düzenleme yok” dedi. Şahin, adının, ilçede oluşturulan komisyonun programında yer almasına karşın, onay için gittiği valilikte çıkarıldığını, karara şerh koyduğunu da bildirdi.

Menemen’de yedek subay olarak askerlik görevini yapan Kubilay’la ona yardıma koşan bekçiler Hasan ve Şevki, 23 Aralık 1930’da meydana gelen olayda dinciler tarafından katledilmişti.

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