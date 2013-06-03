İzmir Valisi Mustafa Toprak: Çocuklarınıza sahip çıkın

İzmir Valisi Mustafa Toprak, Taksim Gezi Parkı protestoları kapsamında cuma gününden beri devam eden eylemlerle ilgili basın toplantısı düzenledi. Eylemlerin bilançosuyla ilgili bazı rakamlar veren Vali Toprak, "1’i ağır 32 polis yaralandı. 31 banka, 42 işyeri, 12 otomobil, 11 belediye otobüsü, 1 resmi kurum binası zarar gördü. İlgili adli makamların başlatmış olduğu çerçevede ilgili işlemler devam ettirilmektedir" dedi.

Yaşanan şiddet olaylarının İzmir kentine yakışmadığını belirten Vali Toprak, "İzmir’in bir duruşu yaklaşımı var. Önemli bir yeri var. Kişilerin kendi tepkilerini hukuk kuralları içinde kurallar çerçevesinde açık ifade etmelerine engel yok. Benim de engel çıkartmam mümkün değil. İzin verilen ve ilan edilen yerlerde üç gün boyunca yapılan eylemlerde problem olmadı. Problem, demokratik tepkinin, bunlardan faydalanarak ara sokaklarda kamuya açık alanlarda, otobüslere, işyerlerinin camına, tretuvarlara kasteden unsurlardır. Tüm dinamiklerimiz, sivil toplum kuruluşları, mesleki teşekküllerimiz, İzmir’in tüm dinamiklerini demokratik tavır ve tepkilerini bundan sonra da göstereceklerdir. Ama bu noktada göstermiş oldukları demokratik tavır ve yaklaşımlarını biz istiyoruz ki İzmir’in huzuru, güveni için de göstersinler" diye konuştu.

'Aileler çocuklarına sahip çıkmalı'

Çocukların yanlış yerlere çekilmesini önlemek için ailelere çağrı yapan Toprak, ailelerin evlatlarını kontrol etmesini istedi. Şiddet yer aldıkça İzmir’in kazanımları ve duruşunda soru işaretleri yaşanabileceğini belirten Toprak, "İzmir ilini sükunet içinde yaşatmamızın gereğini fert olarak sağlamalıyız. Bu sadece benim görevim değil. Tüm vatandaşlarımızın da yardımcı olmaları gerekiyor" dedi.

'Sosyal medyada yanlış görüntüler paylaşıldı'

Sosyal medyadan yapılan paylaşımlar ile vatandaşların yanlış yönlendirildiğini söyleyen Toprak, "Farklı ülkelerden olaylardan alınmış görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor. Bu konuda dikkat edilmelidir. Olaylar devam ederken, polis birimlerimizin arkasında sivil görünümlü kişilerin müdahalede bulunduğu konusunda gerçek olmayan unsurlar var. Bu mümkün değil. Karmaşıklığı önlemek açısından, resmi üniforma dışında sivil görevlilerimiz varsa, polise ait yelek giydirilmesi talimatı verdik. Artık yelek giyiyorlar. Polis bir müdahalede bulunurken, farklı bir grup adına bir iş yapılırsa polis adına fatura edilmesi yanlış bir anlayıştır" dedi.

'Şiddet yoksa gaz kullanılmadı'

Şiddet içeren unsurlar olmadıkça göz yaşartıcı gaz kullanıldığını savunan İzmir Valisi Toprak, "Açık ve net söylüyorum. İfade ettiğim ölçüler içerisinde gaz kullanılması mümkün değildir. Tüm meydanlara baktığımızda asla gaz kullanımı gibi bir şey olmadı. Eğer ki şiddet görüntüleri ve bir zarar oluşturacak durum olduğunda ölçülü biçimde gerekli müdahalede bulunuluyor. Vatandaşın can ve mal güvenliğini ortadan kaldıracak düzeye geliniyorsa, önlenmesi noktasında sınırlar içinde kalmak kaydıyla gerekli müdahalelerde bulunuluyor. Bu da devlet olmanın gereğidir. Gaz kullanılmaması konusunda talimatlarımızı verdik. Yeter ki o noktaya gelmeyelim" diye konuştu.

'Belirli sınırlar içinde müdahale oldu'

Cumhuriyet ve Gündoğdu Meydanı’nda yaşanan gösterilerde gaz kullanılmadığını söyleyen Vali Toprak, "Şiddet görüntüleri oldu, bankalar yakıldı, kamuya açık alanlar talan edildi. Bu noktada önlenebilecek sınırlar içinde su ve gaz kullanılmıştır. Yasal olarak kendi görüşlerini gösterenlerle ilgili olumsuzluk gelişmedi. Vatandaşlar demokratik haklarını hukuk kuralları çerçevesinde kullandıktan sonra kimse kimseye müdahale edemez. Sorun şiddet olayları başladığında cereyan etmektedir. O zaman gereken müdahale belirlenen ölçülerde yapılmaktadır" dedi.

'Polisin enstrümanları bellidir'

Dün yaşanan eylemde polisin arkasından göstericilere saldıran sopalı kişilerin kim olduğunun sorulması üzerine Vali Toprak, "Polisin kanun çerçevesinde hangi enstrümanları taşıyacağı bellidir. Polis dışında bunları taşıyan varsa bu polis kuvvetlerine mal edilemez. Bu olayların hepsi de provokasyondur. Demokratik tepkiyi koymakta bir sorun yok. Sosyal medyada 'kes yapıştır' yöntemi ile pek çok şey paylaşılıyor. Bunlar insanları yanlış yönlendirir. Güvenlik birimlerimizin güvenliği sağlamak adına müdahale yöntemleri açıktır" dedi.