İzmir Valisi Köşger: Vaka düşüşlerinde İzmir birinci değil ama çok iyi durumdayız

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ildeki vaka sayılarının tam kapanmanın etkisiyle iyi durumda olduğunu belirterek, "Vaka düşüşlerinde İzmir birinci değil ama çok iyi durumdayız. Vatandaşlarımız kurallara uymaya devam ettiği sürece daha da iyi duruma geleceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

Vali Köşger şöyle konuştu:

"İzmir'de akan trafik, tam kapanmanın etkisiyle yüzde 30'ların altına düşmüş durumda. Sosyal hayat ne kadar azalırsa bu hastalık da o kadar düşüyor. Rakamlardan da görüyoruz, sosyal hareket azaldı. Tam kapanma sürecine başladığımızdan beri vaka sayılarının yarısının da altına inmiş durumundayız. Bayram sonuna kadar vaka sayılarını geçtiğimiz yılın haziran ayı mertebesine ulaştırmak derdindeyiz. Geçtiğimiz yıl haziran ayında çok güzel bir rakama ulaşmıştık"

Yoğun bakım servislerinde son durum

Yoğun bakım ünitelerinde bir sıkıntı yaşanmadığını da vurgulayan Köşger, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de Koronavirüs tablosunda zirveyi kasım ve aralık aylarında gördük. Günlük 80-90 kişinin vefat ettiği zamanlardı. O zamanlarda bile yoğun bakımlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Biz, İzmir'de normal tıbbi tedavileri devam ettiriyoruz. Normal ameliyatlar oluyor, hastalarımız yoğun bakım servislerinde tedavi görmeye devam ediyor. Bazı vilayetlerde, vakalar artınca yoğun bakım servislerini Koronavirüs hastalarına tahsis edebiliyorlar. Ötelenebilecek ameliyatları öteleyebiliyorlar. Bizim öyle bir durumumuz yok"