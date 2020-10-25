İzmir Valisi Köşger: Covid-19 vaka sayısı 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki vaka sayılarının 20 gün öncesine göre 3,5 kat arttığını, son 10 günde de ikiye katlandığını belirterek yeni tip Koronavirüs konusunda uyarıda bulundu.

Köşger, "Değerli İzmirliler tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi İzmir’imizde de Covid-19 tehlikesi artarak devam ediyor.Örneğin İzmir’de 20 gün öncesine göre vaka sayısı 3,5 kat artmış durumda, son 10 günde ikiye katlandı. Durumun ciddiyeti artarak devam ediyor. Koronavirüs'ün mutasyona uğradığı ve ölümcüllüğünün azaldığı iddiası da doğru değil. Son iki günde 15 hemşehrimizi Koronavirüs'ten kaybettik." paylaşımını yaptı.

Köşger paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Bir kez daha İzmirlileri dikkatli olmaya çağırıyorum.Uymamız gereken üç kural; maske, mesafe, temizlik. Hepinize sağlıklı günler dilerim"