İzmir Valisi Köşger çadır kurulacak alanları duyurdu

Vali Köşger, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Kıymetli İzmirliler öncelikle geçmiş olsun. Vatandaşlarımızı toplanma alanlarına davet ediyorum. Çadır kurulacak alanlar; 1. Bayrakli Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, 200 çadır. 2.Ege Üniversitesi.Kampus Alanı 200 çadır 1000+1000= 2000 kişi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bostanlı-Üçkuyular hattındaki arabalı vapurların Üçkuyular'dan 23.20, 00.20 ve 01.20'de, Bostanlı'dan da 23.50, 00.50 ve 01.50'de ek sefer yapacağı bildirildi.

TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığındaki İZBAN'ın da bu gece 24.00'e kadar ücretsiz olacağı açıklandı.