T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir Valisi Köşger çadır kurulacak alanları duyurdu

31 Ekim 2020 00:47

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Bayraklı Aşık Veysel Rekreasyon alanı ve Ege Üniversitesi kampüsündeki alanlarda çadır kurulacağını duyurdu.

Vali Köşger, Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Kıymetli İzmirliler öncelikle geçmiş olsun. Vatandaşlarımızı toplanma alanlarına davet ediyorum. Çadır kurulacak alanlar; 1. Bayrakli Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, 200 çadır. 2.Ege Üniversitesi.Kampus Alanı 200 çadır 1000+1000= 2000 kişi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bostanlı-Üçkuyular hattındaki arabalı vapurların Üçkuyular'dan 23.20, 00.20 ve 01.20'de, Bostanlı'dan da 23.50, 00.50 ve 01.50'de ek sefer yapacağı bildirildi.

TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığındaki İZBAN'ın da bu gece 24.00'e kadar ücretsiz olacağı açıklandı.

ETİKETLER

İzmir ValisidepremİzmirYavuz Selim Köşgerçadır
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24