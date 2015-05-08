İzmir Valiliği'nden kamu kurumlarına: Erdoğan'ın ziyaretine katılım sağlansın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın İzmir'de olacak ve Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek açılış törenine katılacak. Evrensel gazetesinden Metehan Ud’un haberine göre, bu ziyaret öncesi harekete geçen İzmir Valiliği, 16 farklı kuruma yazı gönderdi. Valilik yazıda, Cumhurbaşkanı'nın ziyareti için hazırlık yapılmasını istedi. İzmir Valisi Mustafa Toprak imzasıyla gönderilen yazıyla, “toplu açılış töreninin coşkulu bir şekilde yapılabilmesi için en yüksek seviyede katılımın sağlanması” ve “açılış yapılacak tesislerin Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılması” istendi.

Yazının gönderildiği kurumlar arasında üniversiteler, il milli eğitim, il sağlık ve il gençlik ve spor müdürlüğü bulunuyor.

Erdoğan'ın mitinge dönüşen açılış törenleri, kamuoyunda tartışma yaratmış ve muhalefet partileri Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak “Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarını ihlal ettiğini” ileri sürmüştü.