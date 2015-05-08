T24 LogoT24 Logo
Gündem

İzmir Valiliği'nden kamu kurumlarına: Erdoğan'ın ziyaretine katılım sağlansın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı açılış törenleri için İzmir'e gerçekleştireceği ziyaret öncesi, kentteki 16 devlet kurumuna yazı gönderildi

08 Mayıs 2015 20:25

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yarın İzmir'de olacak ve Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek açılış törenine katılacak. Evrensel gazetesinden Metehan Ud’un haberine göre, bu ziyaret öncesi harekete geçen İzmir Valiliği, 16 farklı kuruma yazı gönderdi. Valilik yazıda,  Cumhurbaşkanı'nın ziyareti için hazırlık yapılmasını istedi. İzmir Valisi Mustafa Toprak imzasıyla gönderilen yazıyla, “toplu açılış töreninin coşkulu bir şekilde yapılabilmesi için en yüksek seviyede katılımın sağlanması” ve “açılış yapılacak tesislerin Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile donatılması” istendi. 

Yazının gönderildiği kurumlar arasında üniversiteler, il milli eğitim, il sağlık ve il gençlik ve spor müdürlüğü bulunuyor.  

Erdoğan'ın mitinge dönüşen açılış törenleri, kamuoyunda tartışma yaratmış ve muhalefet partileri Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak “Cumhurbaşkanı'nın seçim yasaklarını ihlal ettiğini” ileri sürmüştü.

ETİKETLER

izmir valiliğikurumlaryazıgönderdiatatürk stadyumuaçılışcumhurbaşkanıtayyip erdoğankatılımçoşkubayrak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24