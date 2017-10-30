İzmir Valiliği'nden Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

İzmir Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla, Balçova Termal Otel\'de \'Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu\' düzenledi. Saat 19.00\'da başlayan resepsiyona, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Kalkan ile Mahmut Atilla Kaya, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Hilmi Özkök ve çok sayıda davetli katıldı.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, davetlileri kapıda karşıladı. Vali Ayyıldız yaptığı konuşmada, Atatürk\'ün işaret ettiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolunda emin adımlarla ilerlendiğini belirterek, \"Tarihimiz şanlı zaferlerle doludur. Necip milletimiz, Kurtuluş Savaşı\'nda ve sonrasında milli birlik ve beraberliğimize karşı gelenlere en iyi cevabı vermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişimi de devlet ve millet bütünleşmesinin en güzel örneği olmuştur. Bu dayanışma, geleceğe umutla bakmamızı sağlamıştır\" dedi.

Türk Milleti\'nin tarihinin şanlı zaferler ile dolu olduğunu vurgulayan Vali Ayyıldız şunları söyledi: \"Atatürk\'ün Cumhurbaşkanı seçildikten sonra TBMM\'de ifade ettiği, \'Daima milletin sevgi ve güvenine dayanarak hep birlikte ileri gideceğiz. Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır\' mesajının bizlere yüklediği büyük sorumluluğun bilinciyle çalışacak, ülkemizi güçlü yarınlara taşıyacağız. Ecdadımızın cumhuriyetimizin kuruluşu esnasında gösterdiği azim ve kararlılık, çağdaş uygarlık yolundaki yürüyüşümüzde bizlere ilham kaynağı olmaya devam edecektir\"

Resepsiyon sonrasında Vali Ayyızdız, konuklarını kapıda uğurladı.

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