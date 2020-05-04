T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

İzmir Tabip Odası: Şehirde Koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466'ya ulaştı

04 Mayıs 2020 14:54

İzmir Tabip Odası verilerine göre, İzmir'de Koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 466'ya ulaştı.

İzmir Tabip Odası, Koronavirüs (Covid-19) tespit edilen sağlık personeli sayısının 466'ya yükseldiğini açıkladı.

Odanın açıkladığı 4 Mayıs tarihli verilere göre; 147'si hekim, 2'si diş hekimi, 146'sı hemşire-ebe-sağlık memuru, 85'i personel, 16'sı tıbbi sekreter, 24'ü teknisyen, 30'u memur, 6'sı eczacı, 2'si psikolog, 5'i güvenlik görevlisi, 1'i şoför ve 2'si mühendis olmak üzere 466 sağlık çalışanına Koronavirüs tanısı konuldu.

 

ETİKETLER

İzmirİzmir Tabip OdasıKoronavirüssağlık çalışanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24