İzmir Tabip Odası Başkanı: Aşılama programı karman çorman oldu

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı takvimine uyulmadığını, aşı temini konusunda sıkıntılar yaşandığını belirterek "Sağlık çalışanları ile 65 üstü vatandaşların yer aldığı ilk grup aşılandıktan sonra aşılama programı karman çorman oldu" dedi.

Çamlı, Sağlık Bakanlığı'nın ilk açıkladığı aşı takvimine uyulmadığını belirterek, "Aşılama için vatandaşlarımızı 4 gruba ayırdılar. Her grubu da kendi içerisinde alt gruplara böldüler. Örneğin ilk grubun a bölümünde sağlık çalışanları ile 65 yaş üstü kişiler vardı. Bu grup aşılandıktan sonra aşılama sistemi alt üst oldu" dedi.

Aşılama takvimine göre ikinci grupta yer alan emniyet görevlileri, şoförler, market ve kargo çalışanları ile öğretmenlerin aşılanmadığını söyleyen Çamlı şöyle konuştu:

"Henüz bu riskli meslek grupları aşılanmadan yaş sınırını indirdiler. Sonra futbolcular araya girdi, turizm çalışanlarının bir kısmı aşılandı. Alakasız kişiler bana aşı çıkmış diyor. Köy öğretmenlerinin bir kısmı aşılandı, diğerleri kaldı. Engellilere aşı yapılmadı. İlk açıklanan aşılama planı delik deşik oldu. Aşı olmak istemeyenlerin üstüne gidilmedi. Bir hafta sonu, ortalama 200 bin aşı yapılırken geçtiğimiz cumartesi günü 47 bin, pazar günü ise 24 bin aşılama oldu. Bu hızla toplumsal bağışıklığı yakalamak mümkün değil. Sayın Bakan Fahrettin Koca, Mayıs'ta yüzde 60'ını aşılarız diyordu. Bu söylem sonra Haziran daha sonra da sonbahara döndü. Aşı temini konusunda da sıkıntı olduğu duyumlarımız var. Aile sağlığı merkezlerinde aşı randevusu verilmiyor ya da geç tarihe atılıyor."

"Tam kapanma şart"

Ramazan Bayramı'nda tam kapanma olacağı iddialarını değerlendiren Çamlı, "Eğer bir kapanma kararı alınacaksa ön hazırlığı çoktan yapılmalıydı. Geçtiğimiz hafta vaka sayıları 60 binlere varmışken hükümet kapanma kararı almadı. Vaka sayıları hala artış yönünde. Zaten geç kalınmıştı, tam kapanma kararı ne kadar gecikirse vaka sayıları da artmaya devam ediyor. Bunun değişmesi gerekiyor, tam kapanma şart. Ekonomik kaygıları kenara bırakıp toplum sağlığını önceleyecek kararlar alınmalı" diye konuştu. (ANKA)