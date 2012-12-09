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Yaşam

İzmir sular altında kaldı

İzmir'de sağanak yağış nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı, insanlar evlerinde mahsur kaldı

09 Aralık 2012 22:19

İzmir'de dün başlayan sağanak yağış bugünde (9 Aralık 2012) öğleden sonra etkisini  sürdürdü. Yağış, nedeniyle kentin bazı cadde ve sokaklarında su birikmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Yağış, Karabağlar ilçesi Kooperatif Evleri mevkisindeki  bir apartmanın istinat duvarının da yıkılmasına yol açtı. Duvarın yıkılması sonucu apartmanın zemin katındaki iki dairede hasar oluştu.

Sağanak yağış nedeniyle  Konak ilçesi'nde oluşan sel suları  park halindeki araçların sürüklenmesine neden oldu. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken,  insanlar evlerinde mahsur kaldı, sokaklarda zor anlar yaşadı.

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izmirsağanak yağışkarabağlarkonak

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