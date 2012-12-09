İzmir sular altında kaldı

İzmir'de dün başlayan sağanak yağış bugünde (9 Aralık 2012) öğleden sonra etkisini sürdürdü. Yağış, nedeniyle kentin bazı cadde ve sokaklarında su birikmesi sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Yağış, Karabağlar ilçesi Kooperatif Evleri mevkisindeki bir apartmanın istinat duvarının da yıkılmasına yol açtı. Duvarın yıkılması sonucu apartmanın zemin katındaki iki dairede hasar oluştu.

Sağanak yağış nedeniyle Konak ilçesi'nde oluşan sel suları park halindeki araçların sürüklenmesine neden oldu. Çok sayıda ev ve işyerini su basarken, insanlar evlerinde mahsur kaldı, sokaklarda zor anlar yaşadı.