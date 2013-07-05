T24 LogoT24 Logo
Çevre

İzmir Petkim tesislerinde yangın çıktı

Petkim tesisleri yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı

05 Temmuz 2013 06:19

Aliağa ilçesinde Petkim tesislerine ait ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
Petkim sahası içinde bulunan Çayağacı mevkisinde başlayan yangına Orman İşletmeleri Müdürlüğü'nün yanı sıra TÜPRAŞ, PETKİM'e ait ekipler ile ilçe itfaiyeleri müdahale ediyor.
Aliağa Kaymakamı İbrahim Keklik basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çayağacı mevkisindeki yangının elektrik tellerinin temasından kaynaklandığını belirterek, yangına çok sayıda ekiple karadan müdahale edildiğini, karanlık olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadığını söyledi.
Keklik, "Yangının TÜPRAŞ tesislerine sıçrama riski bulunmadığını, rüzgarın denize doğru esmesi nedeniyle şu an için Petkim tesisleri açısından da sıkıntı olmadığını" kaydetti.
Keklik, "Tüm ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun gayret gösteriyor" diye konuştu.

ETİKETLER

yangınizmirpetkimaliağatüpraş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24