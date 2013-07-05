İzmir Petkim tesislerinde yangın çıktı

Aliağa ilçesinde Petkim tesislerine ait ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Petkim sahası içinde bulunan Çayağacı mevkisinde başlayan yangına Orman İşletmeleri Müdürlüğü'nün yanı sıra TÜPRAŞ, PETKİM'e ait ekipler ile ilçe itfaiyeleri müdahale ediyor.

Aliağa Kaymakamı İbrahim Keklik basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çayağacı mevkisindeki yangının elektrik tellerinin temasından kaynaklandığını belirterek, yangına çok sayıda ekiple karadan müdahale edildiğini, karanlık olması nedeniyle havadan müdahale yapılamadığını söyledi.

Keklik, "Yangının TÜPRAŞ tesislerine sıçrama riski bulunmadığını, rüzgarın denize doğru esmesi nedeniyle şu an için Petkim tesisleri açısından da sıkıntı olmadığını" kaydetti.

Keklik, "Tüm ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun gayret gösteriyor" diye konuştu.