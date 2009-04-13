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İzmir mitinginde konuşturulmamıştı

Ergenekon soruşturması kapsamında evi aranan Prof. Dr. Türkan Saylan’ın İzmir’de düzenlenen cumhuriyet mitinginde konuşması engellenmişti.

13 Nisan 2009 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında evi aranan Prof. Dr. Türkan Saylan’ın İzmir’de düzenlenen cumhuriyet mitinginde konuşması engellenmişti.

Ergenekon soruşturması kapsamında İstanbul'daki evinde arama yapılan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, İzmir'de düzenlenen `Cumhuriyet Mitingi'nde söz hakkı istemesine rağmen konuşmasına izin verilmediğini öne sürmüştü.

Prfo. Dr. Saylan, İstanbul'daki mitingte “Ne şeriat ne darbe” dediği için konuşturulmadığını öne sürerken, İzmir Cumhuriyet Mitingi'ni Düzenleme Komitesi Başkanı avukat Ferda Kardelen ise “Saylan, sanırım kendine bir gerekçe yaratmaya çalışıyor” demişti.

'Ne şeriat ne darbe'

Ergenekon soruşturması kapsamında evinde arama yapılan ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, İzmir'deki Cumhuriyet Mitingi'nde de söz istediği halde konuşturulmamıştı. Prof. Dr. Saylan bunun gerekçesini ``İstanbul mitiginde `Ne şeriat na darbe' dedim. Bu yüzden İzmir mitinginde de konuşturulmadım'' sözleriyle açıklarken, İzmir Cumhuriyet Mitingi'ni Düzenleme Komitesi Başkanı Ferda Kardelen, ``Düzenleme Kurulu'nda 200'ü aşkın örgüt vardı. Örgüt başkanlarına konuşma hakkı vermeme yönünde ilke kararı almıştık. Prof. Dr. Saylan'dan konuşma talebi geldi. Ancak ilke kararımızı hatırlatıp, reddettik. Kendisi yorgun olduğu için bir süre platformda dinlendi ve aşağı indi. Saylan'ın yaptığı açıklama kendi düşüncesi. Sanırım kendine bir gerekçe yaratmaya çalışıyor'' dedi.

Mitingde Zülfü Livaneli'nin de sahneye çıkıp şarkı söylemesi engellenmişti.

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