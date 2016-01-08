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İzmir metrosunda kaza; çok sayıda yaralı var

Kaza, Bölge İstasyonu mevkisinde gerçekleşti

08 Ocak 2016 10:53

İzmir'de metronun Bölge İstasyonu mevkiinde, yandaki depolama alanındaki yükleme sırasında raylara doğru devrilen bir konteyner, metro vagonuna çarptı.

Kazada yaralanan yolculardan biri ambulansla hastaneye kaldırıldı, hafif yaralanan 10'a yakın yolcunun tedavisi ambulanstaki sağlık görevlilerince yapıldı.

İzmir Metrosu Genel Müdürü Sönmez Alev, Bölge istasyonu yanında bulunan konteyner parkında taşıyıcı bir vincin, konteyneri metro treninin geçtiği sırada saat 07.50’de hattın içinde düşürdüğünü söyledi.

Konteynerin çarpmasıyla Evka-3 yönü güzergahına giden metro treninin ilk vagonunun yan yattığını belirten Alev, "Yolcularımızdan hafif şekilde yaralananlar oldu. Sağlık ekiplerimiz tarafından ayakta tedavileri gerçekleştirildi. Yolcular tahliye edildi. Fahrettin Altay yönünden gelen diğer metro setleri Sanayi İstasyonu’na kadar çalıştı. Buradan yolcularımızı Evka-3 ve Bornova yönüne ESHOT otobüsleriyle taşıdık. Yan yatan vagonu Emniyetin olayla ilgili çalışmasını bitirdikten sonra kaldıracağız. Ulaşımda aksamaması için tek hat üzerinden karşılıklı olarak saat 08.30’den itibaren seferlere başladık" dedi. 

 

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