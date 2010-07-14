-''İZMİR METROSU İNŞAATI HÜKÜMETE DEVREDİLSİN'' İZMİR (A.A) - 14.07.2010 - AK Parti İzmir İl Başkanı Ömür Kabak, büyükşehir belediyelerince tamamlanamamış metro inşaatlarının Ulaştırma Bakanlığı tarafından devir alınmasını içeren kanunun yürürlüğe girdiğini, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yarım kalan Üçyol-Üçkuyular Metrosu ile Bornova-EVKA-3 Metrosu inşaatını Hükümete devretmesi gerektiğini belirtti. Kabak, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kanunla büyükşehir belediyelerince yapımına başlanmış ancak tamamlanamamış metro inşaatlarının, Ulaştırma Bakanlığı tarafından devir alınarak tamamlanacağını ifade etti. İzmir metrosu inşaatının 2005 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldığını, 2007 yılında tamamlanacağının duyurulduğunu kaydeden Kabak, şunları belirtti: ''Ancak 2010 yılı ortasında olmamıza rağmen inşaat halen devam etmektedir. Metronun bitiş tarihi devamlı olarak ertelenmektedir. Son olarak bu yılın şubat ayında, 2010 yılı sonunda tamamlanacağı açıklanmıştı. Ancak, şimdi de 2011 hatta 2012 yıllarından bahsedilmektedir. Sayın Aziz Kocaoğlu (Metro bitmedi diye ağlayıp, gözlerimden mi olayım) diyebilecek kadar sorumsuz davranmaktadır ama İzmirliler kan ağlamaktadır.'' Kabak, kanunun, ''İzmir metrosunu, daha doğrusu, İzmir'i Aziz Kocaoğlu'nun sorumsuzluğundan ve başarısızlığından kurtarma kanunu'' olduğunu savunarak şunları kaydetti: ''AK Parti Hükümeti bu kanunla, İzmir metrosu konusunda elini taşın altına koymuştur. Kangren olmuş bu işi yasal çerçevede bizzat yapacağını kanun çıkararak ilan etmiştir. Şimdi Sayın Aziz Kocaoğlu'na düşen kapris ve kibir yapmadan, yarım kalmış Üçyol-Üçkuyular Metrosu ile Bornova-EVKA-3 Metrosunun inşaatını Hükümete devir etmektir. Hadi Aziz Bey, İzmir'i düşün. Her iki metroyu da Hükümete devret. Belediye olarak daha önceden ilan edip sonradan vazgeçtiğin ''Buca, Otogar, Karabağlar, Balçova ve Narlıdere' istikametlerine yeni metro hatları yap.''