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İzmir merkezli PKK propagandası operasyonu: 15 gözaltı

Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla, aralarında HDP İzmir İl Örgütü üyelerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı

27 Ekim 2017 14:32

Mehmet CANDAN İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla, aralarında HDP İzmir İl Örgütü üyelerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İzmir Emniyeti Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık ettikleri, çeşitli platformlarda terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi, Aliağa, Kemalpaşa ve Torbalı ilçeleri ile Ankara ve Kocaeli’de belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi, ayrıca dijital materyal ve örgütsel yayın ele geçirildi. Gözaltına alınanlar arasında HDP İzmir İl Örgütü üyelerinin de bulunduğu belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

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