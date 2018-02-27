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15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir merkezli 'FETÖ' operasyonu: 55 gözaltı

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor

27 Şubat 2018 16:42

İzmir merkezli 9 ilde, düzenlenen 'FETÖ' operasyonlarında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen, aralarında meslekten ihraç edilen emniyet müdürlerinin de bulunduğu 55 emniyet personeli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, sabah saatlerinde, aralarında meslekten ihraç edilen 4 emniyet müdürünün de bulunduğu 62 'FETÖ' şüphelisine yönelik operasyon düzenledi. Cezaevindeyken, itirafçı olan 'polis abileri'nin verdiği ifadelerden yola çıkan ekipler, İzmir merkezli Aliağa, Bergama, Kiraz, Menemen, Menderes, Ödemiş, Torbalı, Tire ilçeleri ile Ankara, Eskişehir, Ordu, Elazığ, İstanbul, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Gümüşhane'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Ekipler, sözde polis abiliği yapan ve örgüt adına faaliyet göstererek, 'ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilerden 55'ini gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında 7 şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi. (DHA)

 

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