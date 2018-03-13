İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

Mehmet CANDAN /İZMİR, (DHA)- İZMİR merkezli 5 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock\'u kullandıkları belirlenen 22 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ\'ye yönelik operasyon düzenledi. İzmir merkezli Tekirdağ, Eskişehir, Balıkesir ve Kocaeli\'de belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock\'u kullandıkları tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.