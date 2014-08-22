İzmir merkezli emniyet operasyonunda 16 polis serbest bırakıldı

İzmir merkezli olarak 13 ilde polislere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen ilk ve ikinci grup olmak üzere toplamda 6 polis tutuklanırken, 16 polis ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hâkim karşısına çıkan 12 kişilik gruptan aralarında Batman eski İl Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, Kürşat Şenol Yılmaz, Burak Cemal Yılmaz ve Hamza Doğan tutuklandı. Tutuklanan polisler Buca Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Ramazan Mert, Seyfullah Özdemir, Remzi Fatih Burcu, Serdar Taşbaş, Erdinç Sezgin, Mevlüt Çakar, Emrah Durdu ve İbrahim Öztürk tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İkinci 10 gruptan ise Haldun Çabuk ve Talha Ülkümen tutuklanırken, Ahmet Yıldırım, Ahmet Akpınar, Haluk Balaban, Reşit Kırmızılıgül, Melih Bağ, Mikail Yüce, Tamer Karaman ve Ufuk Şara serbest bırakıldı. İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 polisten şimdiye kadar 22 polis hakim karşısına çıktı. 22 polisten 6'sı tutuklanırken 16'sı serbest bırakıldı. Son grup olan üçüncü grupta bulunan 10 polis memuru da hakim karşısına çıkartıldı.

Tutuklama kararından sonra İzmir Adliye binası önünde polislerin avukatlarından Ali Aksoy, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu sorgulama sonucunda Hasan Ali Okan müdürün de aralarında olduğu 4 kişinin tutuklandığını aktaran avukat Ali Aksoy, "Diğer müvekkillerden 8'i serbest bırakıldı. Şimdi sonraki 20 kişilik polis arkadaşlar şu an hakimin karşısına gidecekler. Artık kısmen kabul olur, kısmen ret olur mu onu bilemiyoruz. Tabi onunla ilgili olarak savcılığın itiraz hakkı var. Savcılık itiraz edebilir. Tutuklanan açısından da bizlerin de itiraz hakkı vardır tabi ki tutuklamaya. Tabi ki tek sıkıntılı durum kapalı devre bir sistem olması itibariyle yapılacak olan itirazımızı değerlendirecek olan hakimliğin yine bu süreç içerisinde yeni kurulan özellikle hükümet tarafından bu davalar için ihtas edilen hakimlik tarafından karar verileceğinden, hukuki olmasını beklemekle birlikte yine biz hukuk çerçevesinde müracaatlarımı yapacağız. Şu an itibariyle 4 kişi tutuklandı, serbest bırakılanlar 8 kişi. Bunlar zaten süreç içerisindeki evrak sayısı en az olan kişilerdi. Bunlar bir iki evrak ile sorgulanırken, bundan sonrakiler üç dört evrak sayısı ile sorgulanacak. Tabi ki evrakların hukuksuzluğu ile yeniden tekrar etmenin anlamı yok. Bütün Türkiye biliyor, burada yargılanması gereken esas istihbarat şube müdürü tatilini yaparken bu insanlar hukukun ve mahkemenin verdiği kararlardan dolayı kendi mahkeme kararlarını hukuksuz diyerekten yargılandılar. Hukukumuzun tekrar dönme umudunu başka bir bahara taşıyoruz." dedi.