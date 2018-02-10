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İzmir Limanı'nda kaza: 1 ağır yaralı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR Limanı'nda, iş makinasının çarpması sonucu ağır yaralanan 54 yaşındaki TIR şoförü Mehmet Nuri Özçelik hastaneye kaldırıldı

10 Şubat 2018 02:40

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR Limanı\'nda, iş makinasının çarpması sonucu ağır yaralanan 54 yaşındaki TIR şoförü Mehmet Nuri Özçelik hastaneye kaldırıldı.
Olay, bugün akşam saatlerinde İzmir Limanı\'nda meydana geldi. Limana yük getiren TIR\'ın şoförü Mehmet Nuri Özçelik, yaya olduğu sırada iş makinesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı gören liman yetkilileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan Özçelik\'i sonra Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Mehmet Nuri Özçelik\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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