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İzmir'de kumar operasyonu: 68 kişiye 763 bin 760 lira TL ceza kesildi

19 Şubat 2021 09:11

İzmir'de jandarma ekiplerin bir işletmeye yaptığı baskında kumar oynayan 68 kişiye toplamda 763 bin 760 lira para cezası kesildi. 

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes İlçesine bağlı Şaşal Mahallesi'ndeki bir işletmede kumar oynandığı bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu işletmeye baskın düzenledi.

Yapılan baskında, kumar oynamak, kapalı alanda tütün mamülleri tüketmek ve sosyal mesafe kurallarını ihlal etmekten 168 kişiye toplamda 763 bin 760 lira para cezası kesilirken, kumar oynamakta kullanılan materyallere el konuldu.

Öte yandan, işletme sahibi İ.Ö.'nün hakkında kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem başlatıldı.(DHA)

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