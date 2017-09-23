İzmir Körfezi'nde yelken şöleni

İZMİR, (DHA)-- YELKEN sporunu sevdirmek, çocukları, gençleri deniz ve yelkele buluşturmak üzere Arkas ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Körfez Festivali kapsamında yapılan İzmir Arkas Körfez Yarışı, renkli görüntülere sahne oldu. Organizasyonla İzmir Körfezi, 6 yıl sonra ilk kez yelkenli yarışına ev sahipliği yaptı. Geleneksel hale gelmesi planlanan İzmir Arkas Körfez Yarışı\'nda 43 tekne ve 400’e yakın yarışçı start aldı.

İlk gün gerçekleştirilen yarışta Alsancak Gündoğdu Meydanı\'nın önünden start alan yelkenliler, Bostanlı, Göztepe, Konak Pier hattındaki şamandıraları takip ederek aynı yerde finişi gördü. Yarışın ikinci günü ise iki etaptan oluşacak. İlk etapta Gündoğdu Meydanı\'ndan başlayıp 12 deniz milini tamamlayacak yelkenliler galibi belirleyecek ikinci ve son etapta ise 14 mil kat edecek. Yarışın yarın akşam Gündoğdu Meydanı\'nda düzenlecek ödül töreni sonsarı İzmirliler konserle festivale veda edecek.