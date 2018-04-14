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İzmir Körfezi'nde alg patlaması

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Körfezin bazı yerlerinde sahil kesiminde deniz suyu kırmızıya dönüştü

14 Nisan 2018 18:22

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Körfezin bazı yerlerinde sahil kesiminde deniz suyu kırmızıya dönüştü. Bu durumun kirlilikten değil alg patlamasından kaynaklandığı belirtildi.
İzmir Körfezi\'nin özellikle Konak-Narlıdere arasındaki sahil kesiminde deniz suyunun kırmızıya dönüşmesinin, kirlilikten değil biyolojik bir olaydan kaynaklandığı belirtildi. Tek hücreli organizmaların aşırı derecede üredikten sonra toplu halde su yüzüne çıkmalarıyla yaşanan alg patlamasının deniz suyunun renginde değişikliğe neden olduğu vurgulanan açıklamada, durumun deniz suyundaki ani ısınmadan kaynaklandığı ifade edildi.
Yaşanan renk değişiminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile İZSU ekiplerinin gerekli incelemeleri yaptığı vurgulanarak, \"Endişe edilecek bir durum yok. Zaman zaman mevsimsel olarak tekrarlanan biyolojik bir olay söz konusu. Körfez sahilinin bazı bölümlerinde görülen durum kirlilikten değil, alg patlaması olarak da bilinen Red-Tide olayının bir sonucu. Deniz suyundaki renk değişimi birkaç gün içinde normale dönecektir\" denildi.
ALG PATLAMASI NEDİR?
\'Alg patlaması\' olarak bilinen \'kızıl akın\' (red-tide), sucul ekosistemlerde bir veya birkaç alg (fitoplankton) türünün, besin maddelerinin ortamdaki yoğunluklarının artmasına bağlı olarak popülasyonlarının artması, bununla birlikte sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölerek su yüzeyini kırmızı veya kahverengi bir görünüme sokmasına neden oluyor. Alg patlamasının yöresel ve mevsimsel olduğu ve genellikle az derin sahil sularında, iç deniz, körfezler, göller ve nehir ağzına yakın yerlerde yoğun görülüyor.

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