T24 LogoT24 Logo
Politika

İZMİR KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 13:05

-İZMİR KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.      Kesin aday listelerine göre İzmir 1. bölge milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1-Ertuğrul Günay      2-Mehmet Sayım Tekelioğlu      3-İlhan İşbilen      4-İlknur Denizli      5-Ali Aşlık      6-Rıfat Sait      7-Bilal Doğan      8-Cemal Bekle      9-Tülin Bozkurt Hazar      10-Harun Özdemir      11-Osman Sakman      12-Maksut Karaosman      13-Doğan Bayram           DEMOKRAT PARTİ           1-Fatma Nuran Talu      2-Harun Kayacı      3-Erhan Kuzu      4-Gülgün Beşerler      5-Ali Şenol      6-Mine Tilki      7-Özlem Başkaya      8-Sevda Erkan      9-Ezgi Yaman      10-Selim Amato      11-Şenol Alpat      12-Mehmet Yurtseven      13-Filiz Kösedağ           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1-Şükran Güldal Mumcu      2-Rıza Mahmut Türmen      3-Oğuz Oyan      4-Musa Çam      5-Hülya Güven      6-Erdal Aksünger      7-Aydın Özcan      8-Turgay Bozoğlu      9-Adnan Erdil      10-Kazım Umdular      11-Seniye Nazik Işık      12-Ebru Okay      13-Şener Akdemir           MİLLET PARTİSİ           1-Nejat Cebeci      2-Fatma Şentürk      3-Rayhan Keleş      4-Haluk Üyüklüer      5-İsmail Yardımcı      6-Nuri Kaya      7-Ayşe Tekbaş      8-Yasemin Emrullah      9-Mehmet Çetintaş      10-Medine Yalvaç      11-Hatice Can      12-Hülya Yaka      13-Emine Şahin           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1-Orkun Köksoy      2-Özlem Erdem      3-Metin Ferit Türkeli      4-Erkal Altay      5-Baki Baklan      6-Mustafa Mermerci      7-Sadrettin Turan      8-Havva Kocaman      9-Şevki Bakırbaş      10-Saide Dırdır      11-Şebnem Gümüş      12-Nurcan Soydan      13-Sevtap Pazarcı           SAADET PARTİSİ           1-Şerafettin Kılıç      2-Turhan Tutumlu      3-Bayram Akgün      4-Cemal Arıkan      5-Mustafa Erduran      6-Selçuk Kavuşan      7-Zekeriye Hazırbulan      8-Rumeysa Meryem Aslan      9-Mümin Baştürk      10-Mehmet İntaş      11-Atilla Korkmaz      12-Mukadder Temur      13-Mumin Güzel           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1-Osman Pamukoğlu      2-Celal Çalış      3-Pınar Türkoğlu      4-Oktay Ceylan      5-İsmail Yazan      6-Osman Ergin      7-İnanç Akkaplan      8-Yılmaz Şimşek      9-Ayşe Nur Tümer      10-Hatice Bedir      11-Esma Balta      12-Burcu Metin      13-Gürsel Koçelli           HALKIN SESİ PARTİSİ           1-İbrahim Bengi      2-Sadık Süleyman Şamlı      3-Lina Gahun      4-Hüseyin Aşıcı      5-Bülent Köroğlu      6-Mehmet Topçuoğlu      7-Hayrettin Ertaş      8-Yılmaz Şahin      9-Bilgi Tokel      10-Gülziye Şahin      11-Nihat Demirhan      12-Eyüp Baran      13-Bülent Güçlü           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1-Oktay Vural      2-Şenol Bal      3-Dursun Müsavat Dervişoğlu      4-Salahattin Şahin      5-Ümit Akkuş      6-Hasan Zerek      7-Turan Gündoğan      8-Hatice Bölük      9-Hasan Yıldız      10-Serap Özöktem      11-Mustafa Sepin      12-Mehmet Üste      13-Mevlüt Taga           DOĞRU YOL PARTİSİ           1-Ekrem Önalan      2-Remezan Satan      3-Nuray Özdilek      4-Tamer Taşdemir      5-Mehmet Ali Özpınar      6-Asuman Çulha      7-Nurhayat Ant      8-Özdemir Keskin      9-Bedrettin Akay      10-Tarık Pehlivan      11-Burhan Bakır      12-Şerife Baytok      13-Mustafa Oğuz Zenginoğlu           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1-Kemal İbrahim Okuyan      2-İbrahim Bulut      3-Burhan Aksakal      4-Rağıp Ruhi Sayır      5-Tahsin Yılmaz      6-Birol Danabaş      7-Fatma Yanar      8-Ali Ekber Yurtsever      9-Şerife Şengül Mert      10-Serkan Başar      11-Dilek Yüksel      12-İbrahim Genç      13-Canan Aköz           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1-Hasan Işık      2-Şükrü Yılmaz      3-Yılmaz Onarıcıoğlu      4-Gülsüm Koçak      5-İlker Yağcıoğlu      6-Naciye Şeremet      7-Ekrem Doğan      8-Osman Arzıman      9-Serkan Gökdağ      10-Halit Uslu      11-Fadime Çetin      12-Ali Haydar Önder      13-Mesut Torun           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1-İbrahim Uzun      2-Vahap Usman      3-İsmail Gider      4-Mehmet Özcan      5-Ziynet Aydın      6-Hüseyni Erenli      7-Talip Tekyıldırım      8-Ali Demiröz      9-Ahmet Kuzucu      10-Mustafa Çakmak      11-İsmail Mergen      12-Hayrettin Durur      13-Ali Aydın           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1-Rıfat Mutlu      2-Niyazi Emli      3-Behaettin Karaca      4-Süheyla Ceyhan      5-Mesut Özsabuncu      6-Haydar Durgeç      7-Ümit Rahmi Tuncel      8-İnanç Balcı      9-Turabi Turan Yılmaz      10-Baki Tanışık      11-Hüseyin Oğuz      12-Süheyla Erbaşol      13-Asiye Gülbin Sel           BAĞIMSIZ           -İsmail Altıkulaç      -Mehmet Tanhan      -Yaşar Müjdeci      -Tuncer Sümer -İZMİR 2. BÖLGE- Kesin aday listelerine göre, İzmir 2. Bölge'nin milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Binali Yıldırım      2- Aydın Şengül      3- Erdal Kalkan      4- Nesrin Ulema      5- Hamza Dağ      6- Bekir Pakdemirli      7- Hasan Şahin      8- Müjde Özkumova      9- Tolga Murat Balıkçı      10- Uğur Türkan      11- Abdullah Tekbaş      12- Yeşim Demirali      13- Mehmut Kavuk           DEMOKRAT PARTİ           1- Ayşe Sucu      2- Ahmet Emirhan      3- Metin Tekinözer      4- Adem Birinci      5- Hakkı Sayar      6- Serhat Bilgili      7- Ayşe Ayaz      8- Edibe Nacir      9- Doğan Bayık      10- Aynur Yıldırım      11- Haluk Güntan      12- Mesut Yankın      13- Ferudun Aktı           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Alaattin Yüksel      2- Mustafa Ali Balbay      3- Mehmet Ali Susam      4- Rahmi Aşkın Türeli      5- Aytun Çıray      6- Birgül Güler      7- Mustafa Moroğlu      8- Levent Eyipişiren      9- Elfin Tataroğlu      10- Levent Piriştina      11- Özcan Purçu      12- Hüseyin Sezer      13- Coşkun Çiflik           MİLLET PARTİSİ           1- Rafet Kaya      2- Şenay Cebeci      3- Ülkü Çoban      4- Vedat Üyüklüer      5- Bülent Ulutaş      6- Ergün Boyacıoğlu      7- Hüseyin Ay      8- İbrahim Cibişoğlu      9- Mehmet Ali Kayalıo      10- Senem Sarılar      11- Hatice Nergizciler      12- Naciye Batmaz      13- Davut Kayalıo           LİBERAL DEMOKRAT PARTİ           1- Güler Nalbantoğlu      2- Celal Görmüş      3- Zekai Yılmaz      4- Münüre Yeşil      5- Gökhan Vatansever      6- Neriman Oflaz      7- Cihat Gümüş      8- Gülcan Köksoy      9- Suna Yasak      10- Esergül Öztürk Hepşennur      11- Ali Bayrakdaroğlu      12- Meral Köksoy      13- Zayide Arslan           SAADET PARTİSİ           1- Bayram Sakartepe      2- Mesut Dağ      3- Vedat Kolukısa      4- Suna Canıtez      5- Cenk Kılıç      6- Nacettin Yolcu      7- Orhan Halıcı      8- Mustafa Özüdoğru      9- İbrahim Orakçı      10- Ahmet Korkmaz      11- Orhan Yıldırım      12- Cengiz Utkulu      13- Ayhan Bilgi           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Asım Taş      2- İsmail Tetik      3- Polat Vardar      4- Nafiz Saraçlar      5- Alper Akbaş      6- Ahmet Şenol      7- Melike Tunalı      8- Emine Güven      9- Fatma Nazan Tezver      10- Meral Erdoğan Kocademir      11- Osman Sönmezler      12- Fatma Yaykın      13- Ece Yılmaz           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Ömer Vehbi Hatipoğlu      2- Levent Peşker      3- Sibel Sayılkan      4- Hüseyin Tomruk      5- Aydın Demir      6- Mustafa Çakaray      7- Fehmi Algan      8- Altan Bozdemir      9- Yılmaz Turan      10- Numan Yıldırım      11- Ferah Semet      12- Uğur Gülgör      13- Kübra Durmaz           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Ahmet Kenan Tanrıkulu      2- Kamil Erdal Sipahi      3- Süeda Neslihan Çelik      4- Yalçın Koçyiğit      5- Ebuzer Özgür Çakmak      6- Cengiz Bulut      7- Mustafa Basmacı      8- Sündüz Uzun      9- Mehmet Toptaş      10- Lütfi Kılıç      11- İnanç Bilgi      12- Mustafa Emre Eryıldırım      13- Ebubekir Sıddık Korkmaz           DOĞRU YOL PARTİSİ           1- Muzaffer Tan      2- Canan Atasayar      3- Sacit Sedat Ebesek      4- İsmail Özer      5- Murat Taşlıçay      6- Süleyman Levent Koral      7- Ali Turgut      8- Yıldız Kesebir      9- Şafak Ebesek      10- Ahmet Alp Yapşık      11- Hayriye Derya Balcı      12- Hüseyin Kutluay      13- Mehmet Altundağ           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Seher Ünver      2- Özgür Sarı      3- Serdar Eliaçık      4- Fatma Sema Say      5- Mehmet Bektaş      6- Nesil Güney      7- Erol Geyik      8- Bayram TÖre      9- Esma Bozkurt      10- Selma Eraslan      11- Özlem Onay      12- Ercan Güler      13- Birand Berberoğlu           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Sibel Nebile Türük      2- Bülent Ufuk Çayırcı      3- Rafet Kara      4- Serdar Gökdağ      5- İsmail Başdemir      6- Fatma Dudu Uyanık      7- Nalan Çam      8- Durkut Hopacı      9- Adnan Göksel      10- Adalet Aydın      11- Gülbahar Dalkıran      12- Ali Zent      13- Şaban Torun           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Vural Turan      2- Mehmet Altaylı      3- Mehmet Hopa      4- Hacı İbrahim Kireşci      5- Cahit Aguş      6- Yavuz Nar      7- Ayşe Serap Uslu      8- Ahmet Takmaz      9- Gürhan Ağbulak      10- Erkan Budak      11- Sedat Güngör      12- Nizamettin Yılmaz      13- Osman Özarslan           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Erol Tuncer      2- Fatih Taşdöğen      3- Adnan Taşar      4- Selçuk Karakülçe      5- Bülent Sarı      6- Hasan Tıraşoğlu      7- Süleyman Karadayı      8- Mahmut Açıkkar      9- Muzaffer Tuzcu      10- Hacı Bektaş Önal      11- Özge Üngüt      12- Recep Özdilek      13- Bülent Vatansever           BAĞIMSIZ           - Ali Acar      - Erdal Avcı      - Doğu Perinçek      - Mehmet Kürşat Kayabaşı      - Rahmiye Kubilay      - Tarcan Ülük

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24