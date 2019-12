-İZMİR KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kesin aday listelerine göre İzmir 1. bölge milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1-Ertuğrul Günay 2-Mehmet Sayım Tekelioğlu 3-İlhan İşbilen 4-İlknur Denizli 5-Ali Aşlık 6-Rıfat Sait 7-Bilal Doğan 8-Cemal Bekle 9-Tülin Bozkurt Hazar 10-Harun Özdemir 11-Osman Sakman 12-Maksut Karaosman 13-Doğan Bayram DEMOKRAT PARTİ 1-Fatma Nuran Talu 2-Harun Kayacı 3-Erhan Kuzu 4-Gülgün Beşerler 5-Ali Şenol 6-Mine Tilki 7-Özlem Başkaya 8-Sevda Erkan 9-Ezgi Yaman 10-Selim Amato 11-Şenol Alpat 12-Mehmet Yurtseven 13-Filiz Kösedağ CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1-Şükran Güldal Mumcu 2-Rıza Mahmut Türmen 3-Oğuz Oyan 4-Musa Çam 5-Hülya Güven 6-Erdal Aksünger 7-Aydın Özcan 8-Turgay Bozoğlu 9-Adnan Erdil 10-Kazım Umdular 11-Seniye Nazik Işık 12-Ebru Okay 13-Şener Akdemir MİLLET PARTİSİ 1-Nejat Cebeci 2-Fatma Şentürk 3-Rayhan Keleş 4-Haluk Üyüklüer 5-İsmail Yardımcı 6-Nuri Kaya 7-Ayşe Tekbaş 8-Yasemin Emrullah 9-Mehmet Çetintaş 10-Medine Yalvaç 11-Hatice Can 12-Hülya Yaka 13-Emine Şahin LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1-Orkun Köksoy 2-Özlem Erdem 3-Metin Ferit Türkeli 4-Erkal Altay 5-Baki Baklan 6-Mustafa Mermerci 7-Sadrettin Turan 8-Havva Kocaman 9-Şevki Bakırbaş 10-Saide Dırdır 11-Şebnem Gümüş 12-Nurcan Soydan 13-Sevtap Pazarcı SAADET PARTİSİ 1-Şerafettin Kılıç 2-Turhan Tutumlu 3-Bayram Akgün 4-Cemal Arıkan 5-Mustafa Erduran 6-Selçuk Kavuşan 7-Zekeriye Hazırbulan 8-Rumeysa Meryem Aslan 9-Mümin Baştürk 10-Mehmet İntaş 11-Atilla Korkmaz 12-Mukadder Temur 13-Mumin Güzel HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1-Osman Pamukoğlu 2-Celal Çalış 3-Pınar Türkoğlu 4-Oktay Ceylan 5-İsmail Yazan 6-Osman Ergin 7-İnanç Akkaplan 8-Yılmaz Şimşek 9-Ayşe Nur Tümer 10-Hatice Bedir 11-Esma Balta 12-Burcu Metin 13-Gürsel Koçelli HALKIN SESİ PARTİSİ 1-İbrahim Bengi 2-Sadık Süleyman Şamlı 3-Lina Gahun 4-Hüseyin Aşıcı 5-Bülent Köroğlu 6-Mehmet Topçuoğlu 7-Hayrettin Ertaş 8-Yılmaz Şahin 9-Bilgi Tokel 10-Gülziye Şahin 11-Nihat Demirhan 12-Eyüp Baran 13-Bülent Güçlü MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1-Oktay Vural 2-Şenol Bal 3-Dursun Müsavat Dervişoğlu 4-Salahattin Şahin 5-Ümit Akkuş 6-Hasan Zerek 7-Turan Gündoğan 8-Hatice Bölük 9-Hasan Yıldız 10-Serap Özöktem 11-Mustafa Sepin 12-Mehmet Üste 13-Mevlüt Taga DOĞRU YOL PARTİSİ 1-Ekrem Önalan 2-Remezan Satan 3-Nuray Özdilek 4-Tamer Taşdemir 5-Mehmet Ali Özpınar 6-Asuman Çulha 7-Nurhayat Ant 8-Özdemir Keskin 9-Bedrettin Akay 10-Tarık Pehlivan 11-Burhan Bakır 12-Şerife Baytok 13-Mustafa Oğuz Zenginoğlu TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1-Kemal İbrahim Okuyan 2-İbrahim Bulut 3-Burhan Aksakal 4-Rağıp Ruhi Sayır 5-Tahsin Yılmaz 6-Birol Danabaş 7-Fatma Yanar 8-Ali Ekber Yurtsever 9-Şerife Şengül Mert 10-Serkan Başar 11-Dilek Yüksel 12-İbrahim Genç 13-Canan Aköz MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1-Hasan Işık 2-Şükrü Yılmaz 3-Yılmaz Onarıcıoğlu 4-Gülsüm Koçak 5-İlker Yağcıoğlu 6-Naciye Şeremet 7-Ekrem Doğan 8-Osman Arzıman 9-Serkan Gökdağ 10-Halit Uslu 11-Fadime Çetin 12-Ali Haydar Önder 13-Mesut Torun BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1-İbrahim Uzun 2-Vahap Usman 3-İsmail Gider 4-Mehmet Özcan 5-Ziynet Aydın 6-Hüseyni Erenli 7-Talip Tekyıldırım 8-Ali Demiröz 9-Ahmet Kuzucu 10-Mustafa Çakmak 11-İsmail Mergen 12-Hayrettin Durur 13-Ali Aydın DEMOKRATİK SOL PARTİ 1-Rıfat Mutlu 2-Niyazi Emli 3-Behaettin Karaca 4-Süheyla Ceyhan 5-Mesut Özsabuncu 6-Haydar Durgeç 7-Ümit Rahmi Tuncel 8-İnanç Balcı 9-Turabi Turan Yılmaz 10-Baki Tanışık 11-Hüseyin Oğuz 12-Süheyla Erbaşol 13-Asiye Gülbin Sel BAĞIMSIZ -İsmail Altıkulaç -Mehmet Tanhan -Yaşar Müjdeci -Tuncer Sümer -İZMİR 2. BÖLGE- Kesin aday listelerine göre, İzmir 2. Bölge'nin milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Binali Yıldırım 2- Aydın Şengül 3- Erdal Kalkan 4- Nesrin Ulema 5- Hamza Dağ 6- Bekir Pakdemirli 7- Hasan Şahin 8- Müjde Özkumova 9- Tolga Murat Balıkçı 10- Uğur Türkan 11- Abdullah Tekbaş 12- Yeşim Demirali 13- Mehmut Kavuk DEMOKRAT PARTİ 1- Ayşe Sucu 2- Ahmet Emirhan 3- Metin Tekinözer 4- Adem Birinci 5- Hakkı Sayar 6- Serhat Bilgili 7- Ayşe Ayaz 8- Edibe Nacir 9- Doğan Bayık 10- Aynur Yıldırım 11- Haluk Güntan 12- Mesut Yankın 13- Ferudun Aktı CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Alaattin Yüksel 2- Mustafa Ali Balbay 3- Mehmet Ali Susam 4- Rahmi Aşkın Türeli 5- Aytun Çıray 6- Birgül Güler 7- Mustafa Moroğlu 8- Levent Eyipişiren 9- Elfin Tataroğlu 10- Levent Piriştina 11- Özcan Purçu 12- Hüseyin Sezer 13- Coşkun Çiflik MİLLET PARTİSİ 1- Rafet Kaya 2- Şenay Cebeci 3- Ülkü Çoban 4- Vedat Üyüklüer 5- Bülent Ulutaş 6- Ergün Boyacıoğlu 7- Hüseyin Ay 8- İbrahim Cibişoğlu 9- Mehmet Ali Kayalıo 10- Senem Sarılar 11- Hatice Nergizciler 12- Naciye Batmaz 13- Davut Kayalıo LİBERAL DEMOKRAT PARTİ 1- Güler Nalbantoğlu 2- Celal Görmüş 3- Zekai Yılmaz 4- Münüre Yeşil 5- Gökhan Vatansever 6- Neriman Oflaz 7- Cihat Gümüş 8- Gülcan Köksoy 9- Suna Yasak 10- Esergül Öztürk Hepşennur 11- Ali Bayrakdaroğlu 12- Meral Köksoy 13- Zayide Arslan SAADET PARTİSİ 1- Bayram Sakartepe 2- Mesut Dağ 3- Vedat Kolukısa 4- Suna Canıtez 5- Cenk Kılıç 6- Nacettin Yolcu 7- Orhan Halıcı 8- Mustafa Özüdoğru 9- İbrahim Orakçı 10- Ahmet Korkmaz 11- Orhan Yıldırım 12- Cengiz Utkulu 13- Ayhan Bilgi HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Asım Taş 2- İsmail Tetik 3- Polat Vardar 4- Nafiz Saraçlar 5- Alper Akbaş 6- Ahmet Şenol 7- Melike Tunalı 8- Emine Güven 9- Fatma Nazan Tezver 10- Meral Erdoğan Kocademir 11- Osman Sönmezler 12- Fatma Yaykın 13- Ece Yılmaz HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Ömer Vehbi Hatipoğlu 2- Levent Peşker 3- Sibel Sayılkan 4- Hüseyin Tomruk 5- Aydın Demir 6- Mustafa Çakaray 7- Fehmi Algan 8- Altan Bozdemir 9- Yılmaz Turan 10- Numan Yıldırım 11- Ferah Semet 12- Uğur Gülgör 13- Kübra Durmaz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Ahmet Kenan Tanrıkulu 2- Kamil Erdal Sipahi 3- Süeda Neslihan Çelik 4- Yalçın Koçyiğit 5- Ebuzer Özgür Çakmak 6- Cengiz Bulut 7- Mustafa Basmacı 8- Sündüz Uzun 9- Mehmet Toptaş 10- Lütfi Kılıç 11- İnanç Bilgi 12- Mustafa Emre Eryıldırım 13- Ebubekir Sıddık Korkmaz DOĞRU YOL PARTİSİ 1- Muzaffer Tan 2- Canan Atasayar 3- Sacit Sedat Ebesek 4- İsmail Özer 5- Murat Taşlıçay 6- Süleyman Levent Koral 7- Ali Turgut 8- Yıldız Kesebir 9- Şafak Ebesek 10- Ahmet Alp Yapşık 11- Hayriye Derya Balcı 12- Hüseyin Kutluay 13- Mehmet Altundağ TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Seher Ünver 2- Özgür Sarı 3- Serdar Eliaçık 4- Fatma Sema Say 5- Mehmet Bektaş 6- Nesil Güney 7- Erol Geyik 8- Bayram TÖre 9- Esma Bozkurt 10- Selma Eraslan 11- Özlem Onay 12- Ercan Güler 13- Birand Berberoğlu MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Sibel Nebile Türük 2- Bülent Ufuk Çayırcı 3- Rafet Kara 4- Serdar Gökdağ 5- İsmail Başdemir 6- Fatma Dudu Uyanık 7- Nalan Çam 8- Durkut Hopacı 9- Adnan Göksel 10- Adalet Aydın 11- Gülbahar Dalkıran 12- Ali Zent 13- Şaban Torun BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Vural Turan 2- Mehmet Altaylı 3- Mehmet Hopa 4- Hacı İbrahim Kireşci 5- Cahit Aguş 6- Yavuz Nar 7- Ayşe Serap Uslu 8- Ahmet Takmaz 9- Gürhan Ağbulak 10- Erkan Budak 11- Sedat Güngör 12- Nizamettin Yılmaz 13- Osman Özarslan DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Erol Tuncer 2- Fatih Taşdöğen 3- Adnan Taşar 4- Selçuk Karakülçe 5- Bülent Sarı 6- Hasan Tıraşoğlu 7- Süleyman Karadayı 8- Mahmut Açıkkar 9- Muzaffer Tuzcu 10- Hacı Bektaş Önal 11- Özge Üngüt 12- Recep Özdilek 13- Bülent Vatansever BAĞIMSIZ - Ali Acar - Erdal Avcı - Doğu Perinçek - Mehmet Kürşat Kayabaşı - Rahmiye Kubilay - Tarcan Ülük